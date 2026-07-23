Marvel Tokon: Fighting Souls : Cyclope Phénix sera le 1er perso en DLC, première vidéo

À l’occasion de la San Diego Comic-Con 2026, Arc System Works a profité de son panel dédié à Marvel Tokon Fighting Souls pour dévoiler plusieurs nouveautés autour de son jeu de combat en équipe. La principale annonce concerne le premier personnage additionnel prévu dans le cadre de l’Année 1 et qui sera Cyclope Phénix, une version revisitée de Scott Summers inspirée de l’arc Avengers vs. X-Men et de la période des Phoenix Five. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il ne s’agit pas simplement de Cyclope dans sa version classique, mais d’un Scott Summers fusionné avec la Force Phénix. Dans cette incarnation, Cyclope abandonne son traditionnel costume pour adopter un design directement inspiré de son passage en tant que membre des Phoenix Five. Une évolution visuelle qui accompagne évidemment un changement dans son style de combat.









Le personnage conservera ses célèbres Optic Blasts, ainsi que ses capacités au corps-à-corps qui font partie de son identité depuis ses débuts chez les X-Men. Mais la grande nouveauté vient évidemment de la Force Phénix, qui devrait lui offrir de nouvelles possibilités offensives et transformer sa manière d’aborder les combats. Arc System Works précise toutefois qu’il faudra attendre de prochaines communications pour découvrir plus précisément comment ces pouvoirs cosmiques seront intégrés dans son gameplay. Autrement, on a appris que le personnage sera doublé par Ray Chase dans la version anglaise. Mais ce n'est pas tout, le studio japonais a également dévoilé la cinématique d’introduction de son jeu, avec une direction artistique qui assume pleinement ses influences japonaises. Arc System Works explique avoir voulu retrouver l’énergie des génériques d’anime du début des années 2000 tout en conservant l’esprit spectaculaire propre aux jeux de combat. Cette séquence ainsi que les scènes narratives du mode Épisode ont été réalisées par Sanzigen, studio japonais spécialisé dans l’animation 2,5D.





Autre annonce issue de la collaboration entre Arc System Works et les équipes PlayStation : le partenariat entre Marvel Tokon: Fighting Souls : Cyclope Phénix sera le 1er perso en DLC, première vidéo et Wolverine, avec plusieurs costumes inspirés des productions Insomniac Games qui vont rejoindre le jeu. Le premier sera une tenue baptisée "Renaissance guerrière," disponible gratuitement dès le 1er septembre. D'ailleurs, le studio japonais explique avoir souhaité donner davantage d’importance aux costumes alternatifs qu’auparavant, contrairement à ses précédentes productions où cet aspect était souvent secondaire. L’édition Ultimate de Marvel Tokon Fighting Souls permettra à Spider-Man de récupérer son costume avancé 2.0 du jeu Marvel’s Spider-Man 2.





On rappelle sinon que Marvel Tokon Fighting Souls proposera une dernière phase de test avec une bêta ouverte prévue du 24 au 26 juillet sur PS5 et PC. Initialement annoncée avec 15 personnages jouables, cette version d’essai accueillera finalement un combattant supplémentaire : le Bouffon Vert. Génial non ?



