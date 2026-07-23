Halo Campaign Evolved : le remake du 1er épisode cache une tonne de nouveautés

À quelques jours de sa sortie, Halo Campaign Evolved accélère sa campagne de communication avec un nouveau trailer de lancement qui rappelle l’ambition de ce remake du jeu culte de 2001. L'occasion de rappeler que cette nouvelle version ne se limite pas à une simple mise à jour visuelle, puisqu'elle ajoute de nouveaux contenus, modernise l’expérience et propose plusieurs nouveautés pensées aussi bien pour les vétérans que pour les nouveaux joueurs. Parmi les principales nouveautés figure "Operation Météorite", une mini-campagne composée de trois missions inédites qui se déroulent environ un an avant l’histoire principale. Cette nouvelle aventure permettra d’explorer davantage la relation entre le Major et le Sergent Johnson, tout en ajoutant de nouveaux secrets à découvrir.









Autre changement majeur : la campagne pourra désormais être parcourue en coopération jusqu’à 4 joueurs en ligne, avec cross-play. Les niveaux ont d'ailleurs été adaptés pour accueillir des équipes plus nombreuses, avec une meilleure gestion des armes et des véhicules. Dans certaines missions comme « Assault on the Control Room », plusieurs joueurs pourront notamment prendre le contrôle de véhicules emblématiques comme les Ghosts, les Wraiths ou le Scorpion. Autrement, les célèbres Skulls, qui permettent de modifier les règles du jeu, font leur retour, mais avec une surprise pour les vétérans : leurs emplacements ont été entièrement déplacés. De nouveaux Skulls seront également disponibles, dont l’un permettant d’activer une vue à la troisième personne, ce qui va changer radicalement l'expérience "for sure".









Le remake introduira aussi "Campaign Remix", un mode permettant de rejouer les missions avec des modifications aléatoires. Les ennemis, les armes disponibles et même les alliances entre factions pourront changer d’une partie à l’autre, avec la possibilité d’ajouter d’autres Skulls pour rendre l’expérience encore plus imprévisible. Et enfin, sachez que 2 nouveaux effets visuels viendront également modifier l’ambiance, avec une vision nocturne permanente et un brouillard rempli de spores du Flood, transformant certains niveaux comme « The Library » en véritables séquences horrifiques. La sortie de Halo Campaign Evolved sera disponible le 28 juillet 2026 sur PC, Xbox Series X|S, et PS5, avec une intégration au Xbox Game Pass dès le lancement et le support du cross-progression.



