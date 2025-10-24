Halo arrive sur PlayStation : la fin d’une époque, le début d’une autre, comment on est-on arrivé là ?

C’est un séisme symbolique dans l’histoire du jeu vidéo. Près d’un quart de siècle après sa naissance, la saga Halo s’apprête à franchir une frontière que l’on croyait infranchissable : celle qui la séparait du monde PlayStation. Microsoft et son studio Halo Studios (anciennement 343 Industries) ont officialisé la sortie de Halo Campaign Evolved, un remake complet du tout premier épisode de 2001, prévu pour 2026 sur Xbox Series, PC… et PS5. La nouvelle a éclaté seulement deux jours après une déclaration très commentée de Sarah Bond, présidente de Xbox, qui affirmait que « les exclusivités console appartiennent désormais au passé ». Le timing n’a évidemment rien d’un hasard. Ce que beaucoup imaginaient comme une simple posture marketing prend aujourd’hui la forme d’une réalité concrète : la licence la plus iconique de l’écosystème Xbox va débarquer sur la console de son rival historique.





Voir Master Chief apparaître sur le PlayStation Store aurait semblé absurdeil y a encore 4-5 ans. Et pourtant... Après Forza Horizon 5 en avril et Gears of War Reloaded en août dernier, c’est désormais le dernier bastion historique de la marque verte qui tombe. D'ailleurs, ce Halo Campaign Evolved n’est pas une simple remise à jour, mais un remake intégral développé sous Unreal Engine 5, le moteur désormais adopté par Halo Studios. Le jeu va reprendre la campagne du mythique Halo Combat Evolved sorti en 2001, mais en repensant chaque détail. Graphismes modernisés, cinématiques recréées, maniabilité retravaillée, sons entièrement remasterisés et doublages réenregistrés par les acteurs d’origine : tout indique une refonte ambitieuse, loin d’un simple lifting. Les développeurs ont également ajouté trois missions inédites, pensées comme une préquelle à l’histoire principale. De nouvelles armes issues des autres opus (épée à énergie, fusil de combat, Needler) viennent enrichir l’arsenal, tandis que la conduite du Warthog a été revue et qu’il sera désormais possible de piloter un Wraith. On apprend aussi que le mode coop en écran partagé fait son grand retour, accompagné d’un mode en ligne jusqu’à quatre joueurs, sachant que le tout sera cross-play et cross-progression, permettant de jouer sans barrière entre plateformes. Les développeurs de Halo Studios, emmenés par Brian Jarrard, Dan Gniady et Greg Hermann, expliquent dans une vidéo de présentation vouloir « retrouver la magie du premier contact avec Halo » tout en intégrant des standards modernes de rythme et de narration. La bande-son mythique, réarrangée pour l’occasion, promet déjà de faire vibrer la fibre nostalgique des fans.





En laissant ses licences historiques rejoindre le catalogue de la concurrence, Xbox assume pleinement son évolution en fournisseur de contenu multiplateforme, ou plutôt éditeur-tiers pour sortir un terme qui crispe les fans de la marque Xbox. L’époque où les exclusivités servaient d’armes de guerre entre constructeurs semble bel et bien révolue. « L’histoire entre Master Chief et PlayStation ne fait que commencer », confie Brian Jarrard, responsable de la communauté. Une phrase qui vaut confirmation : tous les futurs jeux Halo sortiront désormais aussi sur PlayStation. Et paradoxalement, c’est peut-être ce geste d’ouverture qui lui permettra de redevenir universel, comme en 2001, lorsqu’il définissait ce qu’un jeu de tir pouvait être.







