Code Vein 2 : Bandai Namco présente Lyle McLeish, un épéiste solitaire ténébreux

Avec une sortie fixée le mois prochain pour Code Vein 2, Bandai Namco continue d’accélérer la communication autour de son titre, et cette semaine, l’éditeur japonais dévoile un tout nouveau trailer consacré à un personnage inédit : Lyle McLeish, surnommé “l'épéiste solitaire”. Un nouveau personnage qui détonne par son caractère loup solitaire, mais qui est prêt à encaisser et à se sacrifier pour le groupe. Bandai Namco renforce d’ailleurs cette idée dans le trailer, où Lyle apparaît comme un guerrier stoïque, déterminé, mais rongé par une forme de culpabilité qui en fait instantanément un personnage intrigant. En attendant de découvrir quel rôle précis jouera Lyle dans l’aventure, il est clair que Bandai Namco soigne sa galerie de personnages. Code Vein 2 semble pousser encore plus loin l’écriture émotionnelle, déjà amorcée dans le premier épisode, mais avec davantage d’ambition dramatique. Le trailer multiplie les plans serrés, les poses iconiques et les gestes symboliques, pour mieux ancrer Lyle comme une figure majeure du casting.

Code Vein 2 sortira le 30 janvier 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, et PC via Steam.



