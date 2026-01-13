Code Vein 2 : on overview trailer de 9 min pour comprendre les intentions et le gameplay

Bandai Namco Entertainment multiplie les sorties pour Code Vein 2 et surtout ne lésine pas sur la durée pour bien expliquer ce qui nous attend dans ce RPG japonais le 30 janvier prochain. La semaine dernière, on avait eu droit à un walkthrough trailer, cette fois-ci, c'est l'overview trailer d'une durée de près de 9 minutes pour comprendre les intentions des développeurs. Première chose à retenir : la vidéo accorde une place importante à l’outil de création de personnage. D'ailleurs, la démo gratuite prévue le 23 janvier prochain permettra de tester librement ces outils et de sauvegarder jusqu’à 64 personnages, qui pourront ensuite être importés dans le jeu final.





En termes de gameplay, le trailer insiste ausi sur la flexibilité du système de combat : armes, cages, formas et Codes Sanguins constituent le cœur du jeu avec des builds bien différents. En fait, on sent que Code Vein 2 semble encourager l’expérimentation, à savoir trouver la bonne combinaison d’équipements et de capacités pour affronter les ennemis et les boss qui seront coriaces nous annonce-t-on. Autrement, il faut aussi retenir que les partenaires conservent un rôle important dans cette suite, qu'ils ne sont pas de simples accompagnateurs, mais de véritables soutiens en combat, avec leurs propres forces et faiblesses. Pour illustrer cela, on met en avant le système d’Offrande Restauratrice, qui permet de récupérer de la santé dans les moments critiques. L’autre point mis en avant concerne les environnements, avec comme d'habitude plusieurs zones distincts, allant des ruines inondées de la Ville immergée à la forêt mort-vivante, en passant par la faille corrodée ou l’île isolée de MagMell. On vous laisse découvrir avec la vidéo qui accompagne ces détails.



Sortie prévue le 30 janvier 2026.