Samson : le créateur de Just Cause veut titiller GTA, et il ne s’en cache pas

Après 5 années de silence, Liquid Swords vient enfin sur quel jeu le studio travaillait depuis tant d'année. Fondé par Christofer Sundberg, l’homme derrière Just Cause, Liquid Swords dévoile officiellement son premier jeu, baptisé Samson A Tyndalston Story, un open world narratif, sombre, ambitieux qui rappelle un peu GTA dans sa structure et ses mécaniques, mais avec ce coté thriller crassouille en plus. La révélation du trailer au PC Gaming Show a confirmé ces pressentiments, puisque le jeu pose d’emblée une atmosphère lourde, avec ses rues froides, ses visages marqués et ses conversations abruptes. Les plans sont serrés, le ton est sec, presque rugueux. Christofer Sundberg s’est permis un autre coup d’éclat avant la diffusion de son trailer, celui de confirmer que son studio Liquid Swords réunit des vétérans d’Avalanche, de Rockstar Games et d’autres poids lourds du secteur. Un mélange qui explique en partie l’assurance affichée par le projet. Reste maintenant la question que tout le monde se pose : Samson peut-il sérieusement devenir un concurrent crédible à GTA ? Il est évidemment trop tôt pour s’enflammer, mais l’intention est là. On espère en revanche que son personnage principal prendra un peu plus d'épaisseur, parce que pour le moment, côté charime, c'est pas encore ça...





