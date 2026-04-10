Crimson Desert : une énorme mise à jour pour recombattre les boss, ajuster la difficulté et rajouter du contenu

Côté gameplay, ça se voit aussi que les retours des joueurs ont été pris au sérieux. Damiane et Oongka vont enfin avoir de nouvelles compétences pour combler leur retard par rapport à Kliff, avec l'ajout de la Force Paume et de l'Axiome. Les gens seront ravis, mais à la base, Damiane et Oongka étaient des personnages radicalement de Kliff pour justement jouer différemment de Kliff. Artistiquement, c'était plus intéressant, mais les joueurs ont - encore une fois - gagné. Autre détail qui fait plaisir : il sea possible masquer les armes dans le dos. Typiquement le genre d’option qui n’a aucun impact sur le gameplay, mais qui améliore vraiment l’immersion. Même logique pour les tenues : plus de choix, et surtout la possibilité de porter certains équipements qui étaient bloqués jusqu’ici. Rien de révolutionnaire, mais ça va dans le bon sens.









Des menus repensés

Là où la mise à jour risque de vraiment faire du bien, c’est sur la qualité de vie. En effet, les nouveaux systèmes de stockage (nourriture, équipement, ressources, collections) vont clairement alléger la gestion d’inventaire. Par exemple, pouvoir utiliser directement tes ingrédients sans fouiller partout, c’est le genre de confort qui change tout sur la durée, même si on s'était habitué. On apprend aussi qu'il va y avoir de nouvelles montures et d'autres animaux de compagnie qui seront rajouté. L’interface va devenir plus lisible (notamment avec la taille du texte ajustable), et les contrôles seront plus personnalisables, ce sont les joueurs PC qui jouent clavier souris qui vont être ravis. Mais ce n'est pas tout, les développeurs de Pearl Abyss annoncent aussi une amélioration des graphismes et notamment de la distance d'affichage. Elle était déjà folle, elle le sera davantage. Pearl Abyss écoute sa communauté, sait être réactive et à ce stade, aucun studio n'a jamais été aussi à l'écoute en des temps aussi record. Après, 10 ans d'expertise sur Black Desert Online, leur MMO, ça aide aussi...





- Recombattre tous les boss + nouveaux défis

- Zones à reconquérir

- Difficulté ajustable (facile -> ultra difficile)

- Nouvelles compétences pour Damiane & Oongka

- Option pour cacher les armes dans le dos

- Nouvelles tenues

- Nouveaux systèmes de stockage spécialisés

- Plus de montures + nouveaux animaux de compagnie

- Interface améliorée (lisibilité, map, inventaire…)

- Contrôles plus personnalisables

- Graphismes améliorés + encore meilleure distance d'affichage























