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Crimson Desert : une énorme mise à jour pour recombattre les boss, ajuster la difficulté et rajouter du contenu

Crimson Desert : une énorme mise à jour pour recombattre les boss, ajuster la difficulté et rajouter du contenu
Trois semaines après le lancement de Crimson Desert, le studio Pearl Abyss dévoile une feuille de route détaillée avec tous les changements et les nouveaux contenus qui vont être apportés dans le jeu, entre avril et juin prochain. On savait que le studio était voué corps et âme à ses joueurs en se pliant à ses desideratas, mais là, c'est encore la preuve qu'ils sont prêts à satisfaire tous les profils de joueurs, les casu comme les PGM. Le changement le plus marquant, c’est la possibilité d'aller se retaper contre tous les boss, sans exception. Dans le même esprit, le système de re-blocus vient casser le côté “zone nettoyée = terminé”. Les ennemis peuvent reprendre des territoires, donc il faudra y retourner. Ça rend le monde un peu plus vivant et évite cette sensation de vide une fois une zone terminée. Et pour toucher plus de monde, un choix de difficulté arrive, chose qui était réclamée par à peu près tout le monde. Qu'on soit là pour chill ou pour souffrir, il sera pourra possible d'adapter l’expérience.

Crimson Desert

 

Côté gameplay, ça se voit aussi que les retours des joueurs ont été pris au sérieux. Damiane et Oongka vont enfin avoir de nouvelles compétences pour combler leur retard par rapport à Kliff, avec l'ajout de la Force Paume et de l'Axiome. Les gens seront ravis, mais à la base, Damiane et Oongka étaient des personnages radicalement de Kliff pour justement jouer différemment de Kliff. Artistiquement, c'était plus intéressant, mais les joueurs ont - encore une fois - gagné. Autre détail qui fait plaisir : il sea possible masquer les armes dans le dos. Typiquement le genre d’option qui n’a aucun impact sur le gameplay, mais qui améliore vraiment l’immersion. Même logique pour les tenues : plus de choix, et surtout la possibilité de porter certains équipements qui étaient bloqués jusqu’ici. Rien de révolutionnaire, mais ça va dans le bon sens.

Crimson Desert

Des menus repensés

Là où la mise à jour risque de vraiment faire du bien, c’est sur la qualité de vie. En effet, les nouveaux systèmes de stockage (nourriture, équipement, ressources, collections) vont clairement alléger la gestion d’inventaire. Par exemple, pouvoir utiliser directement tes ingrédients sans fouiller partout, c’est le genre de confort qui change tout sur la durée, même si on s'était habitué. On apprend aussi qu'il va y avoir de nouvelles montures et d'autres animaux de compagnie qui seront rajouté. L’interface va devenir plus lisible (notamment avec la taille du texte ajustable), et les contrôles seront plus personnalisables, ce sont les joueurs PC qui jouent clavier souris qui vont être ravis. Mais ce n'est pas tout, les développeurs de Pearl Abyss annoncent aussi une amélioration des graphismes et notamment de la distance d'affichage. Elle était déjà folle, elle le sera davantage. Pearl Abyss écoute sa communauté, sait être réactive et à ce stade, aucun studio n'a jamais été aussi à l'écoute en des temps aussi record. Après, 10 ans d'expertise sur Black Desert Online, leur MMO, ça aide aussi...

- Recombattre tous les boss + nouveaux défis
- Zones à reconquérir
- Difficulté ajustable (facile -> ultra difficile)
- Nouvelles compétences pour Damiane & Oongka
- Option pour cacher les armes dans le dos
- Nouvelles tenues
- Nouveaux systèmes de stockage spécialisés
- Plus de montures + nouveaux animaux de compagnie
- Interface améliorée (lisibilité, map, inventaire…)
- Contrôles plus personnalisables
- Graphismes améliorés + encore meilleure distance d'affichage


Crimson Desert

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 10 avril 2026
9:13


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Crimson Desert

Jeu : Action/RPG
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
19 Mar 2026
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