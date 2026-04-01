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Crimson Desert : c'est désormais 4 millions de ventes en moins de 15 jours, le jeu déjà rentable ?

Crimson Desert : c'est désormais 4 millions de ventes en moins de 15 jours, le jeu déjà rentable ?

Et de 4 millions de ventes pour Crimson Desert, qui est en train de réussir son coup : attirer de plus en plus de joueurs à mesure que ces derniers avancent dans le monde Pywel. On ne sait pas encore combien le jeu a coûté à produire (il se murmure un chiffre de 200 milliards de wons sud-coréens, soit 140 millions de dollars), mais 4 millions de copies vendues en moins de 15 jours, c'est un excellent départ que beaucoup d'autres auraient rêvé. C'est d'autant plus une prouesse qu'il s'agit-là du premier jeu solo AAA de Pearl Abyss et son deuxième jeu après Black Desert Online. A titre de comparaison, Clair Obscur Expedition 33 que le monde entier considère comme un succès critique et commercial a vendu 3.3 millions de copies en 33 jours et 5 millions en 8 mois. Autant vous dire que Crimson Desert est mieux positionné en termes de succès de lancement.

Crimson Desert

Et surtout, le succès de Crimson Desert est également un cas d'école, car le jeu n’a pas forcément mis tout le monde d’accord dès le départ, que ce soit la presse ou les joueurs, mais il a progressivement gagné du terrain grâce à un bouche-à-oreille de plus en plus positif. Les gens qui se sont laissés emportés par son open world ont fini par comprendre la vision des développeurs, malgré un onboarding difficile. Et puis, porté aussi par des mises à jour rapides qui ont corrigé pas mal de choses et amélioré l’expérience en peu de temps, Crimson Desert est devenu l'un des jeux les plus joués sur Steam à l'heure actuelle. Du coup, on est dans un cas assez classique où les joueurs hésitants finissent par se laisser tenter en voyant que le jeu évolue dans la bonne direction. Résultat, c'est un million de ventes supplémentaires en une semaine, ce qui rapproche mécaniquement le jeu du cap des 5 millions évoqué récemment par le PDG du studio ; un objectif qui ne devrait plus tarder à être atteint vu le rythme de croisière.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 1 avril 2026
9:33


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Crimson Desert

Jeu : Action/RPG
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
19 Mar 2026
19 Mar 2026
19 Mar 2026

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