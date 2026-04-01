Et de 4 millions de ventes pour Crimson Desert, qui est en train de réussir son coup : attirer de plus en plus de joueurs à mesure que ces derniers avancent dans le monde Pywel. On ne sait pas encore combien le jeu a coûté à produire (il se murmure un chiffre de 200 milliards de wons sud-coréens, soit 140 millions de dollars), mais 4 millions de copies vendues en moins de 15 jours, c'est un excellent départ que beaucoup d'autres auraient rêvé. C'est d'autant plus une prouesse qu'il s'agit-là du premier jeu solo AAA de Pearl Abyss et son deuxième jeu après Black Desert Online. A titre de comparaison, Clair Obscur Expedition 33 que le monde entier considère comme un succès critique et commercial a vendu 3.3 millions de copies en 33 jours et 5 millions en 8 mois. Autant vous dire que Crimson Desert est mieux positionné en termes de succès de lancement.
Crimson Desert : c'est désormais 4 millions de ventes en moins de 15 jours, le jeu déjà rentable ?
Et de 4 millions de ventes pour Crimson Desert, qui est en train de réussir son coup : attirer de plus en plus de joueurs à mesure que ces derniers avancent dans le monde Pywel. On ne sait pas encore combien le jeu a coûté à produire (il se murmure un chiffre de 200 milliards de wons sud-coréens, soit 140 millions de dollars), mais 4 millions de copies vendues en moins de 15 jours, c'est un excellent départ que beaucoup d'autres auraient rêvé. C'est d'autant plus une prouesse qu'il s'agit-là du premier jeu solo AAA de Pearl Abyss et son deuxième jeu après Black Desert Online. A titre de comparaison, Clair Obscur Expedition 33 que le monde entier considère comme un succès critique et commercial a vendu 3.3 millions de copies en 33 jours et 5 millions en 8 mois. Autant vous dire que Crimson Desert est mieux positionné en termes de succès de lancement.
Jeu : Action/RPG
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
19 Mar 2026
19 Mar 2026
19 Mar 2026
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