Crimson Desert : c'est 3 millions de ventes en 5 jours, Pearl Abyss continue de patcher son jeu pour ne pas frustrer les joueurs

Cinq jours que Crimson Desert est sorti et malgré des tests moins prestigieux que prévu, le jeu de Pearl Abyss continue de séduire les joueurs. Après les 2 millions de ventes réalisées en 24 heures, on apprend que le titre s'est désormais écoulé à 3 millions en l'espace de 5 jours d'exploitation. Preuve que l'engouement se maintient, d'autant que les développeurs sont à l'écoute des joueurs. Un énorme patch a en effet été déployé il y a 24 heures afin d'améliorer l'expérience pour moins frustrer les joueurs. Plus simple d'accès, plus facile aussi avec une difficulté revue à la baisse, plus de lieux de téléportation, un coffre pour stocker le loot dans le camp : le studio coréen est très réactif et s'adapte à la façon de jouer des joueurs occidentaux. On espère juste qu'aucun marqueur jaune viendra polluer l'expérience...









Détails du patch 1,00,03





Quêtes



Amélioration apportée afin qu'un message d'informations s'affiche pour signaler quand la progression des quêtes est impossible, notamment en état de Crime.

Correction de l'erreur où il devenait impossible de terminer la quête si le bouclier de Becker déjà raffiné était à nouveau soumis au raffinage, pendant la quête "Requête de Turnali".

Correction apportée afin que le motif s'arrête désormais brièvement lorsqu'il atteint la position correcte pendant la réparation du générateur ancien, pendant la quête "Chaudron en fer mystérieux" du Chapitre 4.

Correction de l'erreur où le chat cessait parfois de vous guider, pendant la quête "Retrouvailles" du Chapitre 2.

Contenus



Des Nexus abyssaux supplémentaires ont été ajoutés pour faciliter les déplacements par téléportation sur le continent de Pywel.

Une fonction de stockage personnel a été ajoutée afin de vous permettre d'entreposer les objets de votre Inventaire dans un dépôt. Le stockage personnel (""Dépôt personnel"") se trouve dans le campement temporaire de Hernand. Une fois le Camp de la Colline hurlante débloqué, vous pourrez également l'utiliser au Camp."

Le temps nécessaire pour l'acquisition de connaissances a été réduit.

Il suffit désormais d'une seule séance d'observation ("Apprendre en observant") pour apprendre une compétence.

Le moment d'acquisition de la compétence "Coup de paume" a été avancé pour permettre un apprentissage plus rapide.

Le nombre de coups requis pour abattre un arbre a été diminué.

Il est désormais possible d'abattre des arbres avec des attaques standards, sans avoir à basculer en mode "Viser".

La difficulté des séquences QTE pour le mini-jeu de "Bras de fer" et les situations dans lesquelles vous vous retrouvez plaqué par un ennemi a été réduite.

Une icône s'affiche désormais sur les objets qui vous octroient des connaissances, et une infobulle permet de voir le nombre de connaissances obtenables.

La détection des veines de minéraux et des ressources est désormais automatique à proximité. Minéraux généraux : 8 m

Objets de type Outil : 2 m Feux de camp, outils de cuisine spéciaux, pierres à aiguiser



Le dispositif de calibration de la Route céleste dans l'Abysse s'active désormais instantanément une fois son point d'activation atteint.

La visibilité de l'emplacement du dispositif de calibration de la Route céleste dans l'Abysse a été améliorée pour faciliter son repérage.

Une amélioration a été apportée afin que la forme du circuit en cours de manipulation soit visible lors de l'utilisation de "Force axiomatique" sur un tableau de circuit.

Les mouvements de caméra lors de la visée d'un brasero à l'arc ont été améliorés. La zone permettant d'enflammer les flèches a été ajustée en conséquence.

Un brasero indestructible a été placé devant la tour de guet de Crêtelion.

Dans la boutique de commerce, les inventaires du cheval de Damiane et d'Oongka sont désormais affichés, en plus de celui de Kliff.

Des effets bonus que vous pouvez déclencher en détruisant les bâtiments des bases ennemies ont été implémentés. Voici les détails des effets appliqués :

• Destruction du centre de soins : les ennemis blessés ne retournent plus au combat.

• Destruction de bâtiments de type stockage : -10 % de Vie max des ennemis

• Destruction de bâtiments de type caserne : -5 d'Attaque des ennemis

L'apparence de certaines énigmes a été modifiée pour faciliter leur identification.

La quantité de Vie restaurée par les ingrédients de cuisine et les plats cuisinés a été augmentée. De nouveaux types de plats sont également vendus à la taverne de Hernand.

La portée de détection des traces lors de l'utilisation de la Lanterne a été augmentée.

La consommation d'Endurance lors de "Prise de la Nature" a été réduite.

L'erreur empêchant les familiers de ramasser correctement le butin dans certaines situations a été corrigée.

Certains articles proposés par les Sorcières dans leur demeure sont désormais réinitialisés quotidiennement.

Modification apportée aux propriétés et la méthode de récolte du minerai de bismuth comme suit : S'approcher d'un minerai de bismuth applique désormais par défaut un effet de pétrification au joueur.

Le minerai de bismuth peut désormais être obtenu via une récolte standard à l'aide d'une pioche, et ne nécessite plus d'attaques de foudre.