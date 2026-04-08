Crimson Desert : un joueur va dans l'espace et découvre la voie lactée, la courbure de la planète et une compression atmosphérique

Crimson Desert est un jeu qui fascine depuis sa sortie grâce notamment à son open world absolument gigantesque et organique, son exploration totale et radicale et son sens de l'aventure absolument folles. Ses paysages, ses combats spectaculaires et son ambiance unique ont rapidement conquis les joueurs, et pourtant, le titre réserve encore des surprises. Récemment, un joueur coréen a découvert une facette totalement inattendue du jeu en allant jusque dans l'espace. En fait, en installant un mod sur PC qui permet d'obtenir de l'endurance en illimité, il est parvenu à emmener Kliff au-delà de l'atmosphère, jusqu’à atteindre littéralement l’espace.







Et ce qu'il a découvert, c’est l’ampleur de l’espace modélisé par Pearl Abyss. Au-delà de l’atmosphère, les joueurs peuvent distinguer la Voie Lactée, la courbure de la planète et même ce qui semble être une compression atmosphérique lors de la descente. Un niveau de détail inattendu pour un Action-RPG orienté action, qui montre soit un souci obsessionnel de réalisme, soit la puissance du moteur Blackspace Engine. Certains voient là l’indice d’un futur DLC spatial, mais il est tout aussi probable que cette extension de l’univers soit simplement le fruit d’un soin minutieux apporté à la carte et à ses effets visuels. Quoi qu’il en soit, le spectacle est à couper le souffle et transforme Kliff en un astronaute peu ordinaire, avec des heures d’exploration devant lui. Un petit pas pour Kliff, mais un spectacle impressionnant pour quiconque aime explorer le monde du jeu. Ou sans doute les deux.











