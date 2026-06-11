Xbox : un grand reset est prévu pour relancer la marque, mais de gros licenciements sont aussi en cours

Quelques jours à peine après un Xbox Games Showcase particulièrement dense en annonces, la division gaming de Microsoft tourne déjà son regard vers l’avenir. Dans une note interne envoyée aux employés, puis relayée publiquement via le site Xbox Wire, la nouvelle dirigeante Asha Sharma a détaillé ce qu’elle appelle les "100 prochains jours de Xbox", une période présentée comme un changement de stratégie. Pour marquer les esprits, elle a décidé d'employer le terme très fort de "Reset", histoire de marquer la rupture avec la stratégie des 10 dernières années. Phil Spencer doit avoir les oreilles qui sifflent à l'heure actuelle, mais d'autres employés aussi, puisqu'en parallèle, il est entendu que d'autres licenciements majeurs sont en cours derrière ce beau discours. Récapitulons.

En fait, dans son message adressé aux équipes, Asha Sharma commence par dresser un bilan des derniers mois, qu’elle qualifie de période de progression continue. Elle met en avant une hausse de l’activité sur les plateformes Xbox, une amélioration du rythme de déploiement des mises à jour systèmes, ainsi qu’une dynamique plus stable autour du Game Pass après plusieurs mois de fluctuations. Elle insiste également sur le retour d’un "pipeline" plus régulier pour les jeux first-party, notamment après la mise en avant de nouvelles licences et le renforcement de franchises établies lors du Xbox Game Showcase. Mais Asha Sharma rappelle aussi que Xbox évolue désormais dans un environnement où la concurrence ne se limite plus aux autres constructeurs, mais à l’ensemble de l’écosystème du divertissement, à savoir jeux vidéo, streaming, réseaux sociaux et contenus interactifs. Une "guerre de l’attention" qui impose selon elle une révision constante des priorités.









VOICI LES 5 AXES DU RESET XBOX

1. Une compétition plus grande

Xbox estime que son principal concurrent n’est plus uniquement PlayStation ou Nintendo, mais l’ensemble des plateformes capables de capter du temps de jeu et de visionnage. Cela inclut les services vidéo, les réseaux sociaux et les nouvelles expériences interactives émergentes.





2. Une pression accrue sur la rentabilité du modèle

La direction évoque un modèle économique sous tension, marqué par des investissements massifs dans le contenu et les infrastructures. L’objectif est désormais d’optimiser les dépenses tout en maintenant la cadence de production des jeux majeurs.





3. La crise des coûts hardware

Xbox alerte sur l’augmentation continue du prix des composants, notamment la mémoire et le stockage, qui impacte directement la fabrication des consoles. La division évoque la nécessité d’adapter son modèle matériel pour les prochaines générations.





4. Un rééquilibrage du portefeuille de studios

Après plusieurs années d’expansion et de multiples acquisitions, Xbox reconnaît une nécessité de recentrer les investissements sur les franchises à fort potentiel, tout en assurant une meilleure allocation des ressources entre les différents studios internes.





5. Une modernisation de l'écosystème Xbox

Enfin, la plateforme elle-même est au cœur du plan. Xbox souhaite simplifier ses systèmes internes, réduire les dépendances techniques et accélérer les cycles de développement et de mise à jour.





Mais d’après les informations relayées notamment par Bloomberg et son journaliste d'investigation Jason Schreier, une nouvelle vague de licenciements serait en préparation chez Xbox pour juillet, juste après la clôture de l’exercice fiscal. Et c’est précisément dans ce climat qu’a été publié le mémo interne "Next 100 Days : Xbox Reset". En façade, il s’agit de réorganisation, de priorisation des ressources, et d'optimisation des coûts, mais dans les faits, son timing donne une lecture assez différente. Ce document arrive juste avant des licenciements attendus, et il a évidemment pour but de reprendre la main sur la narration avant que l’annonce officielle ne tombe. Un joli damage control en somme.



