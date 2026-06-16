XBOX : le grand ménage a commencé, Ninja Theory, Compulsion Games, Arkane et Double Fine vont sans doute fermer

Le délai de tolérance de Microsoft envers Xbox est effectivement terminé. Même pas 48h après l'intervention de Satya Nadella qui expliquait que la marque Xbox devait désormais être rentable, un rapport de Bloomberg affirme que plusieurs studios internes de Microsoft sont désormais menacés de fermeture pure et simple. Parmi eux, on retrouve des noms de studios qui sont loin d'être anecdotiques : Compulsion Games, Double Fine, Arkane Studios et même Ninja Theory. Selon les informations de Jason Schreier, ces différentes équipes seraient actuellement en négociation avec Microsoft dans l'espoir d'éviter leur disparition. Une solution assez particulière serait même à l'étude, à savoir permettre à certains studios de redevenir indépendants en se séparant du groupe Xbox. Une porte de sortie qui pourrait sauver les structures elles-mêmes, mais qui ne garantirait pas pour autant la conservation de tous les emplois. Toujours selon Bloomberg, plusieurs employés auraient déjà été informés de la situation et auraient reçu l'autorisation de chercher un nouvel emploi en attendant que leur avenir soit définitivement tranché.









Ce qui rend cette situation particulièrement choquante, c'est le profil des studios concernés. Compulsion Games sort tout juste de South of Midnight, l'un des projets les plus mis en avant et félicité par Xbox ces dernières années. Double Fine reste l'un des studios les plus respectés de l'industrie grâce au travail de Tim Schafer et à des licences comme Psychonauts. Quant à Ninja Theory, il demeure associé à Hellblade, l'une des franchises les plus prestigieuses du catalogue Xbox. Trois studios reconnus pour leur créativité et régulièrement salués par la critique, mais dont les productions n'ont jamais réussi à devenir de véritables locomotives commerciales. C'est justement ce qui semble aujourd'hui poser problème. Depuis son arrivée à la tête de Xbox en février dernier, Asha Sharma a entamé une profonde réorganisation de la division gaming de Microsoft. Dans un mémo interne dévoilé récemment, la dirigeante évoquait une activité en perte de vitesse, avec des revenus en baisse et une rentabilité devenue insuffisante. Son objectif serait désormais de concentrer les investissements sur les franchises les plus populaires et les plus rentables afin de relancer la croissance. Autrement dit, les studios capables de produire des succès critiques mais pas forcément des cartons commerciaux se retrouvent aujourd'hui dans une position extrêmement fragile.









L'exemple de Ninja Theory résume parfaitement la confusion qui entoure actuellement la stratégie de Microsoft. Lors du Xbox Games Showcase organisé il y a seulement quelques jours, le studio présentait Senua, un nouveau jeu lié à l'univers de Hellblade (ce n'est pas Hellblade 3). Pourtant, selon plusieurs sources relayées par Bloomberg et The Verge, l'équipe chercherait désormais activement une solution pour quitter Xbox et retrouver son indépendance avant qu'une éventuelle fermeture ne soit décidée. Difficile de ne pas voir une forme de contradiction entre le discours public très offensif affiché pendant les conférences et la réalité des discussions qui se déroulent en coulisses. Et le cas de Ninja Theory pourrait être loin d'être isolé. Bloomberg indique que plusieurs autres studios du portefeuille Xbox seraient eux aussi dans une situation précaire. Aucun nom supplémentaire n'a été officiellement cité, mais certaines rumeurs évoquent notamment Arkane, même si rien n'a été confirmé pour le moment.









Cette nouvelle vague d'incertitudes intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu pour la branche gaming de Microsoft. Depuis plusieurs années, la firme enchaîne les restructurations malgré des investissements colossaux. Le rachat de Bethesda en 2021 puis celui d'Activision Blizzard pour près de 69 milliards de dollars en 2023 devaient permettre à Xbox de changer de dimension. Pourtant, malgré l'arrivée de nombreuses licences majeures dans son catalogue, les résultats financiers ne semblent pas suivre les ambitions affichées. Du coup, beaucoup commencent d'ailleurs à s'interroger sur la cohérence globale de cette stratégie. Microsoft a passé des années à racheter des studios afin d'élargir son offre et alimenter le Game Pass. Aujourd'hui, l'entreprise semble au contraire chercher à réduire la voilure en se concentrant sur une poignée de franchises capables de générer des revenus massifs. Une approche qui pourrait profiter à des licences comme Call of Duty, Minecraft ou encore Fallout, mais qui laisse beaucoup moins de place aux projets plus originaux ou aux expériences narratives à budget intermédiaire.









Cette situation relance également le débat autour de la gestion passée de la branche Xbox. Certains pointent du doigt Phil Spencer et Sarah Bond, qui dirigeaient auparavant la division. D'autres rappellent que les grandes orientations stratégiques ne dépendent jamais uniquement des responsables Xbox, mais également de la direction globale de Microsoft. Quoi qu'il en soit, les difficultés actuelles semblent être le résultat de plusieurs années d'investissements massifs, de changements de stratégie successifs et d'objectifs parfois contradictoires. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, Craig Duncan, patron de Xbox Game Studios depuis seulement 18 mois, a lui aussi quitté son poste récemment. En attendant la nomination d'un successeur, les studios dépendront directement de Matt Booty, actuel responsable du contenu gaming chez Microsoft. Un nouveau changement de gouvernance qui illustre l'instabilité actuelle de l'organisation. Car oui, l'hécatombe est loin d'être terminée...



