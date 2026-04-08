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007 First Light : il y aura une DualSense collector dorée en référence à James Bond

007 First Light : il y aura une DualSense collector dorée en référence à James Bond

Pour la sortie le 27 mai prochain de "007 First Light", Sony Interactive Entertainment a fait avec un partenariat avec IO Interactive pour commercialiser une DualSense PS5 collector aux couleurs du jeu. Robe dorée et motifs qui rappellent le canon emblématique de James Bond, avec des lignes qui partent du centre vers les poignets, et le pavé tactile qui intègre le logo 007, la manette se veut sobre mais néanmoins avec un style assumé. La manette sera vendue 84,99€ et édition limitée oblige, il y en aura pas pour tout le monde. Du coup, on apprend que les précommandes ouvriront le 17 avril prochain sur le site direct.playstation.com

 

On rappelle que dans 007 First Light, les joueurs incarneront un jeune Bond en début de carrière, confronté à une hiérarchie avec laquelle il devra aussi lutter. Bah oui, on est rebelle quand on est jeune et fougueux...



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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 8 avril 2026
15:17


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