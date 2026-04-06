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Super Mario Galaxy : sans surprise, le film d'animation est un carton planétaire, voici les premiers chiffres !

Super Mario Galaxy : sans surprise, le film d'animation est un carton planétaire, voici les premiers chiffres !

Malgré des critiques encore plus salées que celles du premier épisode, le film d'animation Super Mario Galaxy s’impose sans surprise comme le plus gros lancement mondial de l’année avec 372,5 millions de dollars récoltés au box office mondial, dont 182,4 millions à l’international, confirmant la puissance de la franchise au cinéma. Le film de Nintendo et des studios Illumination dépasse nettement Project Hail Mary, produit par Amazon MGM Studios, qui avait atteint 97,2 millions de dollars au niveau mondial lors de sa sortie en mars.

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Ce démarrage s’inscrit dans la continuité directe de Super Mario Bros. sorti en 2023 qui était déjà un succès à son époque. On rappelle que son lancement était chiffré à 375 millions de dollars le premier week-end, avant de terminer sa course à 1,3 milliard de dollars, faisant de la licence l’une des plus rentables du cinéma d’animation. Selon Universal Pictures, il s’agit de la seule franchise animée à avoir enregistré deux lancements au-delà des 350 millions de dollars, et Super Mario Galaxy devient ainsi le 4ème meilleur démarrage de l’Histoire pour un film d’animation hollywoodien, derrière Zootopia 2 et Vaiana 2.

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Distribué dans 80 territoires, le film réalise ses meilleures performances au Mexique (29 millions), au Royaume-Uni / Irlande (19,7 millions), en Allemagne (15 millions) et en France (12 millions). Avec un budget de 110 millions de dollars, la rentabilité semble évidemment acté, d’autant que les formats premium comme l'IMAX ont contribué à hauteur de 22,2 millions, soit l’un des meilleurs démarrages du format pour un film hollywoodien. Nintendo qui ramasse et qui doit se gargariser des critiques qui ont fustigé le film pour son absence d'histoire, la vacuité de ses personnages, un rythme épileptique et un intérêt proche de saynètes TikTok. Ouch.


 


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 6 avril 2026
17:43


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