PS5 Pro : le PSSR 2.0 est disponible et va rendre les jeux encore plus beaux et plus fluides

Dans la course à la technologie et des jeux de plus en plus beaux, Sony Interactive Entertainment vient de nous annoncer que la PS5 Pro et sa technologie d’upscaling PSSR passe aujourd’hui en version 2.0. Concrètement, ça veut dire que vos jeux déjà compatibles avec l’ancien PSSR vont devenir plus stables, plus fluides et plus nets, avec des détails qui ressortent mieux et une image plus agréable à l’œil. Derrière cette évolution se cache une technologie d’IA qui analyse chaque pixel pour reconstruire et enrichir les visuels, avec un rendu plus précis des textures, de la lumière et des mouvements, tout en laissant les développeurs ajuster les paramètres pour équilibrer fidélité et performances.









Plusieurs studios sont déjà passés à la vitesse supérieure avec cette mise à jour. Konami met en avant Silent Hill f, où chaque brin d’herbe ou ombre projetée gagne en netteté pour renforcer l’ambiance, tandis qu’Electronic Arts améliore l’expérience sur Dragon Age The Veilguard, assurant des fréquences stables et un rendu plus raffiné. Remedy Entertainment applique le PSSR 2.0 sur Control et Alan Wake 2, Ninja Theory sur Hellblade 2, et Square Enix sur Final Fantasy VII Rebirth, avec des résultats similaires : des mouvements plus fluides, des textures plus naturelles et une image globalement plus solide. Même Koei Tecmo optimise Nioh 3 et Rise of the Ronin, rendant les environnements détaillés et les actions rapides plus lisibles. Capcom, pour sa part, intègre la techno à Resident Evil Requiem, Monster Hunter Wilds et Dragon’s Dogma 2. La mise à jour est cependant progressive depuis le 17 mars et pourra être activée via les paramètres système de la PS5 Pro. Elle sera étendue à de nombreux autres titres dans les semaines à venir, comme Crimson Desert, Assassin’s Creed Shadows ou Cyberpunk 2077.

Pour l’activer, rien de plus simple : il suffit d’aller dans les options vidéo de la PS5 Pro et de cocher l’option PSSR 2.0. Les jeux qui supportaient déjà le PSSR profitent directement de l’amélioration. Simple.



