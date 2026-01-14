La PS5 s’habille en Hyperpop : trois nouveaux designs pour manettes et façades

Sony Interactive Entertainment profite de l’année 2026 pour insuffler un nouveau souffle esthétique à la PS5 avec l’Hyperpop Collection, une série de trois designs inédits pour la DualSense et les faceplates. Il s'agit d'une collection qui va jouer sur les couleurs vives et les finitions brillantes, ce qui donne un certain cachet à ces nouveaux modèles. En fait, la gamme propose trois ambiances distinctes : Techno Red, pour un rouge électrique qui dilate les pupilles ; Remix Green, un vert éclatant qui apporte une touche de fraîcheur ; et Rhythm Blue, un bleu saturé aux accents lumineux qui promet de s’intégrer dans les configurations RGB les plus audacieuses.





Sony nous fait savoir que ces coloris sont le fruit du travail des designers Leo Cardoso et Sae Kobayashi, qui ont tenu à expliquer l’approche derrière cette collection sur le PlayStation Blog. Leo Cardoso insiste sur la volonté de créer des accessoires qui « ne se contentent pas de se démarquer, mais prennent le contrôle de la pièce », tandis que Kobayashi met en avant la finesse du dégradé et la brillance des finitions, conçues pour mettre en valeur les couleurs sous tous les angles, y compris sur les façades de console légèrement transparentes. On aime ou pas, mais au moins, le look est assumé.































































