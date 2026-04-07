iPhone 18 Fold : les maquettes du modèle pliable ont fuité, le format est particulier...

La prochaine génération d'iPhone n'est peut-être pas prévue avant la rentrée prochaine, il n'empêche que les fuites ont commencé à parler par le biais de mock-up, ces maquettes imprimées qui sont là pour donner un aperçu de l'objet qu'on aura entre les mains. Et en plus des modèles iPhone 18, c'est surtout l'iPhone pliable, qu'on appellera iPhone Fold pour le moment, qui attire l'attention. Des clichés partagées en premier lieu par Sonny Dickson, qui montrent un modèle très compact, surtout posé à côté des iPhone 18 Pro pour se rendre compte de sa taille. Contrairement aux Galaxy Z Fold ou au Pixel Fold, Apple opte pour un format plus large, pas loin d'un ratio 4:3 à la manière d’un iPad mini, modèle qui a été abandonné par Apple il y a fort longtemps.







D’après les informations qui se baladent dans la nature, cet iPhone Fold ferait 83,8 mm de large pour 120,6 mm de haut une fois plié, avec 9,6 mm d’épaisseur fermé et seulement 4,8 mm ouvert. L’écran principal atteint 7,76 pouces au ratio 4:3, tandis que la dalle externe ferait 5,49 pouces, comme un ancien iPhone mini donc. Le bloc photo reste discret avec deux capteurs et un flash, loin des gros modules triple objectif des iPhone Pro. Les coins sont arrondis d’un côté et presque carrés du côté de la charnière, pratique pour loger mécanisme et batterie, tandis que les boutons de volume sont déplacés sur la tranche supérieure. Ce format change complètement l’expérience par rapport aux autres smartphones pliables du marché. Fermé, l’iPhone Fold tient dans une main comme un smartphone classique, mais ouvert, il devient une petite tablette pratique pour lire, naviguer ou prendre des notes. Le ratio 4:3 facilitera le multi-fenêtrage, même si les films afficheront sans doute des bandes noires.







Côté technique, l’écran serait fourni par Samsung Display avec un double empilement de verre ultra-fin et une charnière en métal liquide pour que la pliure soit presque invisible. Sous le capot, on parle de la puce Apple A20 Pro en 2 nm, 12 Go de RAM et une batterie de 5 500 mAh. Pour gagner en finesse, Apple privilégierait un lecteur Touch ID latéral plutôt qu’un Face ID complet. Il se murmure que des modèles d'essai sont déjà en fabrication dans les usines de Foxconn, ce qui prouve que le projet avance bien, même si quelques ajustements pourraient retarder le lancement. Les rumeurs évoquent une présentation en septembre 2026 avec les iPhone 18, à un prix entre 2 000 et 2 500€ en Europe. Bref, encore des prix de fous-malades chez Apple...



