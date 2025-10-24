iPhone 17 Air : vers le plus gros flop de l'histoire d'Apple ?

Lancé en septembre dernier, il y a tout juste un mois, l’iPhone 17 Air devait incarner le pari d’Apple sur l’ultraléger et le design extrême. Six semaines après son arrivée sur le marché, le constat est sans appel : la demande s’avère bien en deçà des attentes, au point que Cupertino a drastiquement réduit sa production. En effet, selon Nikkei Asia, les volumes fabriqués approcheraient désormais des « niveaux proches de la fin de production », une décision rare pour un appareil fraîchement commercialisé. Les premiers signaux laissaient penser que l’iPhone Air séduirait le public, notamment en Chine où il s’était écoulé en quelques heures lors de son lancement. Mais cette effervescence initiale n’a pas résisté à l’examen du marché global. En Asie, l’accueil reste tiède, et ailleurs dans le monde, l’intérêt se révèle marginal. Les enquêtes menées par KeyBanc Capital Markets auprès de plus de 2 000 utilisateurs d’iPhone confirment « pratiquement aucune demande » pour le modèle ultrafin, la plupart des consommateurs privilégiant les versions classiques ou pliables.





Face à ce désintérêt, Apple a réorienté sa production vers les modèles phares de la gamme, l’iPhone 17 Pro et Pro Max, qui continuent de rencontrer un succès solide. Selon Mizuho Securities, la production de l’iPhone Air pourrait être réduite d’un million d’unités, compensée par une hausse de 2 millions d’exemplaires pour les iPhone 17 classiques. Une décision qui rappelle les difficultés rencontrées par Samsung avec son Galaxy S25 Edge, abandonné après un accueil commercial décevant. L’iPhone 17 standard, quant à lui, poursuit sa trajectoire de succès. Avec des ventes supérieures de 14% à celles de l’iPhone 16 sur les dix premiers jours de lancement aux États-Unis et en Chine, il bénéficie d’améliorations concrètes : écran ProMotion à fréquence variable, stockage de base plus élevé et nouveau capteur photo en façade, le tout à un prix similaire à son prédécesseur. Le modèle Pro Max, malgré son tarif élevé, séduit également les clients, notamment les utilisateurs américains venant renouveler des modèles datant de 2020-2021. Concernant l’iPhone 17 Air, malgré le flop, il pourrait servir de terrain d’expérimentation pour les futurs iPhone pliables et ultrafins. L'avenir nous le dira...

















