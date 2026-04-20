Elden Ring : le tournage du film a commencé, un projet à 100 millions de dollars un peu casse-gueule ?

On le savait depuis quelques mois, mais c’est désormais officiel : Elden Ring va avoir droit à une adaptation en prises de vues réelles, portée par le réalisateur Alex Garland et produite par le studio A24, mais aussi avec l'aide de Bandai Namco Entertainment. Le film a d'ailleurs déjà une date de sortie fixée au 3 mars 2028 au cinéma, avec en prime une envie d'en faire un film majeur pour l'expérience IMAX. Oui, voir Elden Ring débarquer au cinéma avec un casting purement américain, c'est non seulement casse-gueule, mais prouve surtout que les adaptations de jeux vidéo prennent une place de plus en plus importante à Hollywood. Dans tous les cas, ce projet s’impose déjà comme l’un des plus ambitieux du genre, non seulement par son positionnement artistique, mais aussi par l’ampleur de son casting désormais entièrement dévoilé, réunissant notamment Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, ainsi que plusieurs autres comédiens confirmés comme Emma Laird ou encore Peter Serafinowicz.









L’adaptation est pilotée par Alex Garland, connu pour ses travaux sur Ex Machina, Annihilation ou encore Civil War, ce qui oriente naturellement le projet vers une lecture plus sombre et introspective de l’univers créé par FromSoftware, déjà réputé pour sa narration cryptique et sa difficulté exigeante, et imaginé à l’origine par Hidetaka Miyazaki en collaboration avec George R. R. Martin. Sorti en 2022, Elden Ring s’est imposé comme un succès critique et commercial majeur, dépassant les 30 millions de copies vendues et s’inscrivant comme l’un des titres les plus marquants de sa génération, ce qui explique l’intérêt immédiat d’un studio comme A24, habituellement associé à des productions plus indépendantes mais qui semble ici franchir un cap vers un projet à très gros budget. Car en effet, on a appris que ce film Elden Ring va profiter d'un budget estimé à plus de 100 millions de dollars, ce qui en ferait le projet le plus coûteux de la carrière d’Alex Garland et également un record pour A24, qui s’engage ici sur un territoire plus proche du blockbuster que de ses productions habituelles. Avec un tournage prévu sur environ 100 jours, Elden Ring est un film dont l'approche demeure mystérieuse, avec de nombreuses zones d’ombre sur son approche narrative exacte et sur la manière dont l’univers du jeu sera transposé à l’écran. On a hâte de voir le résultat, mais on sent le projet également très casse-gueule. "Bon chance", comme on dit...



Voici la liste de tous les acteurs et actrices :





Kit Connor (Warfare, Heartstopper)

Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)

Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)

Tom Burke (Furiosa : Une saga Mad Max, Black Bag)

Havana Rose Liu (Bottoms)

Sonoya Mizuno (Ex Machina)

Jonathan Pryce (Les Deux Papes)

Ruby Cruz (Willow, Bottoms)

Nick Offerman (The Last of Us)

John Hodgkinson

Jefferson Hall

Emma Laird

Peter Serafinowicz



















































