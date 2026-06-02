Clutch : un Forza Horizon killer par des anciens de Playground Games, première vidéo

Après des semaines de teasing un peu mystérieux, Maverick Games a enfin levé le voile sur son tout premier projet, qui répond au nom de Clutch, qui signifie "embrayage" dans notre langue à nous. Vous l'avez compris, il s'agit d'un nouveau jeu de courses et forcément, quand on sait que le studio est composé d’anciens développeurs de Forza Horizon, difficile de ne pas y voir une sorte de réponse directe à ce qui reste aujourd’hui la référence du jeu de course en monde ouvert. Le studio, fondé en 2022 à Leamington Spa par Mike Brown (ancien directeur créatif sur Forza Horizon 5), travaille sur ce projet depuis plus de trois ans. Leur objectif a été de construire quelque chose qui ne soit pas juste un “copié-collé” de ce qui existe déjà et pour ne pas tomber dans le simple jeu de courses à monde ouvert, Clutch mettra l'accent sur la narration, avec une vraie dimension cinématographique nous dit-on, avec dramas et cliffhangers dans l'histoire, là où la plupart des concurrents se contentent surtout d'enchaîner les courses et les événements.









L’autre gros morceau, c’est la personnalisation, et de ce point de vue là, Maverick Games semble vouloir aller beaucoup plus loin que la concurrence. On ne parle pas seulement de modifier la carrosserie ou les jantes, mais aussi l’intérieur des véhicules, avec une attention portée aux détails. Le jeu pousse même jusqu’à des éléments assez fins comme les accessoires, les ambiances, ou des pièces sous licence issues de vrais fabricants du milieu automobile. Forcément, la comparaison avec Forza Horizon est inévitable, mais Clutch semble vouloir prendre une direction un peu différente. Rendez-vous quelque part en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC, avec une présentation de gameplay plus complète attendue très bientôt, notamment lors du Summer Game Fest.

















