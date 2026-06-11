JeuxActuJeuxActu.com

Saros : le mode Photo est enfin disponible, voici les options proposées

Saros : le mode Photo est enfin disponible, voici les options proposées

Deux mois après sa sortie, Saros continue son petit bonhomme de chemin avec une nouvelle mise à jour qui ajoute enfin un mode photo. Une fonctionnalité devenue presque incontournable aujourd’hui, surtout pour un jeu aussi chargé visuellement. Parmi les options proposées pour faire de beaux clichés, on peut déplacer librement la caméra, jouer sur les angles, ajuster la profondeur de champ, ou encore modifier toute une série de paramètres visuels comme l’exposition, le contraste ou les filtres. Pour ceux qui aiment pousser le détail, le mode ajoute même des cadres, des effets et des options de stylisation assez poussées, et mieux encore, il est aussi possible de masquer le personnage principal ou certains éléments de l’interface pour obtenir un cliché sans artifice. Pour activer tout cela, il convient d’installer la mise à jour d'abord.

En revanche, on rappelle que Saros a eu un lancement plus difficile que les autres gros jeux de PlayStation Studios, puisque selon des estimations non officielles, le jeu aurait écoulé environ 300 000 copies en deux semaines, ce qui reste honorable pour une nouvelle licence, mais en dessous de certains précédents du studio comme Returnal. À relativiser évidemment, mais ça donne quand même une idée d’un lancement un peu plus discret que prévu.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 11 juin 2026
14:59


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Saros : des ventes au Japon extrêmement faibles et les premiers chiffres inquiètent déjà Les premiers chiffres de ventes de Saros au Japon viennent de tomber via Famitsu, et le démarrage du jeu est clairement très compliqué. 15/05/2026, 16:49
Saros : les ventes seraient décevantes, le jeu ferait même moins bien que Returnal Les débuts de Saros semblent un peu plus compliqués que prévu pour Sony Interactive Entertainment et le studio Housemarque. 13/05/2026, 09:24

Test SAROS : moins hardcore que Returnal oui, mais vous allez quand même souffrir 26/04/2026, 19:16
Saros : on l'a testé et non, ce n'est pas un Returnal plus soft, vous allez saigner du nez 03/04/2026, 10:28
PlayStation est en train de faire marche arrière sur le PC pour protéger ses exclus solo, la PS6 en ligne de mire 02/03/2026, 12:53
Saros : une grosse vidéo explicative pour mieux comprendre le gameplay 13/02/2026, 16:46


Saros

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Housemarque
30 Avr 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio voir la vidéo
En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio

Les vidéos
 
Saros : la suite spirituelle de Returnal montre un nouveau trailer de gameplay et une nouvelle date de sortie
Saros : 5 min de gameplay révélé, c'est la suite spirituelle de Returnal en fait Saros : 5 min de gameplay révélé, c'est la suite spirituelle de Returnal en fait...
Saros : c'est le nouveau jeu des créateurs de Returnal et c'est la prochaine exc Saros : c'est le nouveau jeu des créateurs de Returnal et c'est la prochaine exclu PS5
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News