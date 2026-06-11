Saros : le mode Photo est enfin disponible, voici les options proposées

Deux mois après sa sortie, Saros continue son petit bonhomme de chemin avec une nouvelle mise à jour qui ajoute enfin un mode photo. Une fonctionnalité devenue presque incontournable aujourd’hui, surtout pour un jeu aussi chargé visuellement. Parmi les options proposées pour faire de beaux clichés, on peut déplacer librement la caméra, jouer sur les angles, ajuster la profondeur de champ, ou encore modifier toute une série de paramètres visuels comme l’exposition, le contraste ou les filtres. Pour ceux qui aiment pousser le détail, le mode ajoute même des cadres, des effets et des options de stylisation assez poussées, et mieux encore, il est aussi possible de masquer le personnage principal ou certains éléments de l’interface pour obtenir un cliché sans artifice. Pour activer tout cela, il convient d’installer la mise à jour d'abord.





En revanche, on rappelle que Saros a eu un lancement plus difficile que les autres gros jeux de PlayStation Studios, puisque selon des estimations non officielles, le jeu aurait écoulé environ 300 000 copies en deux semaines, ce qui reste honorable pour une nouvelle licence, mais en dessous de certains précédents du studio comme Returnal. À relativiser évidemment, mais ça donne quand même une idée d’un lancement un peu plus discret que prévu.



