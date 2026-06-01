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ROG Xbox Ally X20 : la console se met à l'OLED dans une édition spéciale, le prix risque de piquer

ROG Xbox Ally X20 : la console se met à l'OLED dans une édition spéciale, le prix risque de piquer

Asus a profité du Computex 2026 qui se tient en ce moment à Taipei pour faire le reveal de l'édition anniversaire de sa console portable ROG Xbox Ally X20, pensée pour célébrer les 20 ans de la marque Republic of Gamers. Une version spéciale qui va arriver avec ce que tout le monde réclamait depuis la première version, à savoir un écran OLED. On passe donc sur une dalle Nebula HDR de 7,4 pouces, toujours en 1080p et 120Hz, mais avec du Dolby Vision, du VRR, des noirs profonds comme il faut et surtout une vraie montée en gamme côté luminosité et contraste. Asus en a aussi profité pour réduire les bordures sans toucher au châssis, ce qui donne une console un peu plus moderne sans changer complètement le design. Et au passage, ils annoncent une meilleure gestion thermique de l’OLED, histoire d’éviter les compromis qu’ils utilisaient jusque-là pour justifier le LCD.

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Mais ce qui change aussi pas mal la sensation en main, c’est tout le reste de l’ergonomie si l'on en croit les premières previews hands-on. Les sticks passent sur une technologie TMR censée supprimer totalement le drift et gagner en précision, le D-Pad devient modulable entre 4 et 8 directions, et on retrouve toujours les grips retravaillés avec une meilleure accroche. En gros, c’est une Ally “corrigée”, loin d'être révolutionnaire, mais qui s'est peaufinée dans tous les sens. Et puis surtout, Asus a décidé de transformer cette édition anniversaire en vrai pack premium, histoire de chiffre fort. La console ne sera pas livrée seule, mais avec les lunettes ROG XREAL R1, un accessoire de réalité augmentée qui permet d’afficher un écran virtuel géant jusqu’à 171 pouces, en micro-OLED et à très haute fréquence. Sur le papier, c’est impressionnant, mais surtout, ça fait exploser le positionnement du bundle. Le prix officiel n'a pas encore été révélé, mais étant donné que la console seule flirte déjà avec les 1 000 dollars, et les lunettes AR dépassent à elles seules les 800 dollars, donc on comprend vite que ce pack anniversaire ne sera pas pour toutes les bourses, puisqu'on devrait se rapprocher des 2 000€. Oui, ça pique.


Pour l’instant, Asus reste encore flou sur un point essentiel : personne ne sait exactement quand ce bundle arrivera en magasin, ni même dans quelles quantités il sera réellement disponible.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 1 juin 2026
17:47


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