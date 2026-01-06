ROG Flow Z13-KJP : ASUS s'associe avec Kojima pour un laptop gaming collector à plus de 4 000€

ASUS a fait énormément d'annonces lors du CES 2026 de Las Vegas en présentant ses nouveaux produits, et parmi ceux-là, il y en a un qui se détache des autres, c'est le ROG Flow Z13 – KJP. Il s'agit ni plus ni moins que d'une collaboration entre ASUS et Hideo Kojima pour commercialiser un PC gaming en édition limitée. Rien de vraiment surprenant de voir le papa de Metal Gear dans ce genre de collab', ce dernier ayant multiplié du merchandising autour de son studio, ses jeux et son image. Toutefois, le ROG Flow Z13 – KJP n’est pas un PC « siglé Kojima » au sens classique du terme, il est présenté plutôt comme un objet destiné à Ludens, vous savez sa mascotte et figure conceptuelle chère au créateur japonais, qui incarne l’humain joueur, curieux, explorateur, capable de détourner et d’expérimenter les outils qu’on lui met entre les mains. Ce positionnement est d'ailleurs on ne peut plus important, parce qu’il permet de sortir du simple produit dérivé pour aller vers quelque chose de plus symbolique. Vous allez comprendre dans quelques instants.









En fait, ce discours se retrouve dans le travail esthétique autour de la machine, avec un coloris noir et or, les matériaux industriels, la fibre de carbone, les inscriptions pseudo-techniques et cryptiques qui rappellent immédiatement l’univers de Death Stranding. On a vraiment l’impression d’avoir un objet issu du jeu, ou en tout cas du même monde. Le fait aussi que Yoji Shinkawa, directeur artistique historique de Kojima Productions, soit directement impliqué dans le design est fondamental. On rappelle en effet que Yoji Shinkawa, c’est celui qui a donné son identité visuelle à Metal Gear puis à Death Stranding et sa présence garantit une cohérence artistique, mais surtout une certaine légitimité. Même les slogans utilisés racontent quelque chose : « For Those Who Dare » chez ROG, « We Are Those Who Play » chez Kojima Productions, les deux discours se répondent, se complètent, et construisent une mythologie commune autour de l’audace, du jeu et de l’expérimentation. Tout est évidemment travaillé pour faire vibrer l'apôtre de Kojima.





Sur le plan purement matériel, ASUS ne fait évidemment aucun compromis (attendez de voir le prix), puisque le ROG Flow Z13 – KJP embarque ce qui se fait de mieux ou presque : processeur AMD Ryzen AI MAX+ 395, GPU Radeon 8060S, NPU XDNA capable d’atteindre 50 TOPS, écran QHD 180 Hz détachable, refroidissement avancé avec chambre à vapeur et métal liquide. C’est une machine puissante, moderne, clairement positionnée sur le très haut de gamme. Mais là encore, la technique n’est pas mise en avant uniquement pour la performance brute. La présence très appuyée de l’IA, par exemple, fait écho aux obsessions récurrentes de Kojima autour de la technologie, de l’évolution de l’humain et de sa relation aux machines. Et puisque le laptop a été réalisé comme un objet de collection, le prix s'accorde évidemment avec cet aspect inédit et unique en son genre, puisque le ROG Flow Z13 – KJP sera vendu au prix de 4 099€ à partir du 1er trimestre 2026, exclusivement sur l’Asus Store. Bah oui, tout cela a un prix.



























