Intergalactic The Heretic Prophet : Troy Baker confirme sa présence dans le jeu et explique son rôle

Il y a un an, on apprenait que Troy Baker était reparti chez Naughty Dog pour travailler sur un nouveau jeu. Une annonce qui a aussitôt fait le tour d'Internet et qui a été au coeur de nombreuses spéculations. Le comédien rempilait-il pour un nouvel épisode de The Last of Us ? S'agissait-il d'un nouveau titre inédit ? La réponse est aujourd'hui connu, celui qui restera à jamais Joel Miller dans le coeur des joueurs vient de confirmer que c'est pour Intergalactic The Heretic Prophet qu'il a renfilé une tenue de mocap. Au micro du site ComicBook.com, il explique sa joie de retrouver Neil Druckmann et la chance d'avoir toujours des rôles ultra intéressants, même si cette fois-ci, il n'aura pas le rôle principal. Contrairement à ses précédents travaux où il incarnait souvent le protagoniste, ici il est un personnage secondaire. Plutôt que de le frustrer, cette position le réjouit et lui permet de s’inscrire dans un processus de création plus vaste, où chaque contribution compte pour la qualité globale du jeu. Troy Baker parle d’un apprentissage constant, d’un plaisir plus lié au processus de développement qu’aux récompenses ou à la reconnaissance publique. Cela reflète selon lui une maturité professionnelle et une compréhension profonde de l’industrie, car le jeu vidéo est avant tout une œuvre collective.

Naughty Dog

Il faut dire que Troy Baker a une relation particulière, voire même privilégiée avec Neil Druckmann. Leur collaboration n’est pas simplement professionnelle, puisque les deux hommes sont désormais amis dans la vie, et que parfois, l'émotion peut prendre le dessus sur leurs débats passionnés, parfois virulents. « On adore se confronter », explique-t-il, décrivant des scènes de lecture où les échanges sont si intenses qu’ils ressemblent à des disputes familiales comiques. Pour Troy Baker, ces confrontations sont loin d’être des obstacles, mais alimentent plutôt la créativité et renforcent la cohérence narrative.

Dans ses déclarations, Troy Baker explique également une vision à long terme de sa carrière, évoquant George Clooney comme modèle. L’objectif n’est plus seulement de jouer des rôles marquants, mais de varier les expériences, de travailler sur des projets diversifiés et de devenir un acteur polyvalent dans le jeu vidéo. « Je veux être comme George Clooney, » avance-t-il. « Je veux avoir mon ‘Oh Brother, Where Art Thou ?’ et mon ‘Michael Clayton’, et aussi certains de ses travaux de réalisation. C’est juste une personne incroyable. Ce qu’il est capable de créer et la raison pour laquelle il continue d’apparaître dans des films comme Ocean’s 11, Up in the Air, ou The American, c’est parce que les gens veulent juste travailler avec lui. Mon objectif numéro un, ce que j’essaie toujours de réaliser, c’est que si je peux payer mes factures, c’est parfait, mais plus que tout, si une équipe à la fin a le sentiment que j’ai contribué à faire aboutir ce jeu, que j’ai aidé à améliorer la qualité d’une quelconque manière, ou au moins à m’amuser en le faisant, j’ai fait mon travail. C’est pour ça que je suis là, et c’est ce que je veux continuer à faire. »


Enfin, l’entretien avec Troy Baker met aussi en lumière une philosophie du travail qui est rare dans le jeu vidéo, car la proximité du comédien avec l'auteur qu'est Neil Druckmann donne de l’importance au processus, ce plaisir de collaborer et la satisfaction de contribuer à un tout plus grand que soi, chose que d'autres acteurs ne peuvent pas forcément se permettre. Dans un contexte où les studios sont souvent jugés uniquement sur les ventes et les récompenses, ce point de vue est à la fois rafraîchissant et révélateur.

Intergalactic : The Heretic Prophet

Parce que oui, depuis plus de vingt ans, Naughty Dog s’est imposé comme l’un des studios les plus influents de l’industrie vidéoludique. Avec des franchises comme Uncharted ou The Last of Us, le studio a prouvé qu’il pouvait allier gameplay exigeant et narration cinématographique, créant des expériences où chaque détail visuel, chaque émotion de personnage, chaque choix narratif compte. Mais après des années de récits terriens et de sagas épiques, Naughty Dog prend un tournant audacieux avec Intergalactic The Heretic Prophet. L’univers du jeu change radicalement, puisque cette fois-ci, on va incarner un chasseur de primes arpentant une planète reculée à la recherche d’un syndicat criminel intergalactique, le tout avec une ambiance 80's dystopique assumée. L’annonce officielle, l’année dernière lors des Game Awards, a surpris et intrigué les fans, ravivant l’attente après des années de silence. À ce stade, le mystère demeure total sur les mécaniques de jeu et la profondeur narrative. On espère que la cérémonie des Game Awards 2025 permettra de découvrir enfin du gameplay.

Intergalactic : The Heretic Prophet

Intergalactic : The Heretic Prophet


