Tekken 8 : la Saison 3 accueillera Kunimitsu, Bob, Roger Jr. le kangourou boxeur !

Malgré son succès, malgré ses belles ventes, Tekken 8 traverse une période délicate. Il faut dire aussi que la Saison 2 a été très critiquée par la communauté, et désormais, la série doit également composer avec le départ de Katsuhiro Harada, figure emblématique de la licence, après plus de trente ans passés chez Bandai Namco. C’est dans ce contexte particulier que le jeu s’apprête à entamer sa Saison 3, une nouvelle étape que l’éditeur présente clairement comme un tournant, et surtout un retour aux bases. Contrairement aux saisons précédentes, Bandai Namco Entertainment a cette fois-ci choisi de lever rapidement le voile sur le contenu à venir. La Saison 3 accueillera donc trois combattants déjà bien connus des fans, auxquels s’ajoutera un quatrième personnage encore tenu secret.









C’est Kunimitsu qui ouvrira le bal à la fin du printemps et qui fait partie des personnages parmi les plus réclamés par la communauté. La kunoichi fera son retour avec un gameplay remis au goût du jour, visiblement pensé pour s’inscrire dans l’approche plus spectaculaire de Tekken 8. Son arrivée marquera également une période relativement calme en début d’année, du moins côté nouveaux personnages. L’été verra ensuite débarquer Bob, l’Américain au physique imposant mais étonnamment rapide, fidèle à ce qui a fait sa singularité par le passé. À l’automne, ce sera au tour de Roger Jr., le célèbre kangourou boxeur, de rejoindre le casting, apportant une touche toujours aussi décalée à l’ensemble. Enfin, le dernier personnage prévu pour l’hiver 2026 reste entouré de mystère, étant donné que Bandai Namco n’a pour l’instant rien dévoilé à son sujet, laissant planer le doute entre un invité surprise ou un combattant entièrement inédit. Ce troisième Season Pass sera disponible dès le 10 février, date qui marquera également le lancement des célébrations du deuxième anniversaire du jeu.





Au-delà des nouveaux personnages, la Saison 3 veut surtout répondre aux reproches adressés à la saison précédente. Bandai Namco parle d’un « nouveau départ » et promet un gameplay plus lisible, plus délibéré et mieux équilibré. L’objectif affiché est clair, il faut revenir à des sensations plus classiques, en redonnant de l’importance au jeu défensif. Les développeurs souhaitent notamment réhabiliter des mécaniques comme les pas de côté, devenus moins efficaces face à la multiplication de coups très agressifs et fortement assistés. Cette refonte structurelle s’accompagnera d’un reset des rangs classés, afin de relancer la compétition sur des bases plus saines. Un important patch d’équilibrage est attendu pour le 17 mars, soit quelques semaines après le lancement officiel de la Saison 3.



Sinon, côté tarif, le Season Pass 3 sera proposé au prix habituel de 39,99€ et inclura notamment un ensemble de costumes « Aurore ».











