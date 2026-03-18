Spider-Man Brand New Day : Hulk, Scorpion, The Punisher et The Hand seront dans le film, 1ère bande annonce

Si dans le jeu vidéo, c'est Crimson Desert qui captive toute l'attention, côté ciné, c'est l'homme-araignée qui vient nous prouver qu'il est toujours aussi hype. Après une journée à découper la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day en plusieurs tronçons de 2 à 3 secondes, Sony Pictures vient de publier la vidéo complète de Spider-Man Brand New Day, et qui se présente comme le point de départ d’une nouvelle phase pour le personnage. L'occasion de retrouver des visages bien connus, avec le retour de MJ incarnée par Zendaya et de Ned joué par Jacob Batalon, tout en rappelant les conséquences de Spider-Man No Way Home, notamment l’effacement de l’identité de Peter Parker, élément qui semble continuer à structurer les enjeux émotionnels du récit.









Le trailer élargit également le spectre des personnages avec la présence de Bruce Banner interprété par Mark Ruffalo, du Punisher incarné par Jon Bernthal, ainsi que de Scorpion joué par Michael Mando, sans oublier l’organisation ninja The Hand, déjà introduite dans les séries Netflix comme The Defenders, ce qui suggère une volonté de connecter différents segments de l’univers Marvel à l’écran. En parallèle, le film introduit un élément encore peu défini à travers le personnage incarné par Sadie Sink, brièvement aperçu dans la bande-annonce et associé à des capacités de manipulation mentale, un point qui alimente les spéculations sans être explicitement clarifié à ce stade. Sur le plan narratif, l’histoire se situe plusieurs années après les événements de No Way Home et présente un Peter Parker plus isolé, désormais entièrement consacré à son rôle de justicier dans un New York City qui ne se souvient plus de lui, tandis qu’une évolution physique du personnage est suggérée, possiblement liée à une transformation plus marquée, ce qui pourrait constituer un autre axe central du film.





La réalisation est confiée à Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), en remplacement de Jon Watts, un changement qui semble se traduire dans la bande-annonce par une approche visuelle plus dynamique, avec un travail plus appuyé sur les mouvements de caméra et la représentation du costume, plus proche de ce qui avait été fait avec The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield. La sortie de Spider-Man Brand New Day au cinéma est attendue en salles le 29 juillet 2026.























