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Call of Duty Black Ops 7 : Nicolas Cage arrive dans le jeu en mode Actionner 90's

Call of Duty Black Ops 7 : Nicolas Cage arrive dans le jeu en mode Actionner 90's

Activision avait pourtant promis de calmer le jeu concernant les collaborations les plus extravagantes dans Call of Duty. Mais chassez le naturel, il revient au galop. L'éditeur vient d'annoncer l'arrivée de Nicolas Cage dans Black Ops 7 et Warzone, transformant l'acteur en véritable héros d'action tout droit sorti des blockbusters des années 90. À l'occasion en effet du lancement de la mise à jour "Season 4 Reloaded", prévu le 25 juin prochain, l'acteur, connu pour ses rôles dans Volte-Face, Rock ou encore Benjamin Gates, fera officiellement son arrivée dans Call of Duty Black Ops 7 et Warzone en tant qu'opérateur jouable. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'un événement spécial baptisé « Summer of Action », qui met à l'honneur l'acteur hollywoodien à travers un pass dédié. Comme pour les précédents événements de la franchise, une version gratuite et une version premium seront proposées aux joueurs, et évidemment jouer avec Nicolas Cage sera réservé aux possesseurs du pass payant.

 

L'arrivée de Nicolas Cage n'est pas la seule nouveauté de cette mise à jour de mi-saison, étant donné qu'Activision promet également de nouvelles armes, plusieurs cartes multijoueur inédites ainsi que du contenu supplémentaire pour le mode Zombies. Warzone profitera lui aussi de divers équilibrages et événements temporaires développé spécialement durant la période estivale. La Season 4 Reloaded sera disponible dès le 25 juin sur PC, PS5 et Xbox Series.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 22 juin 2026
17:06


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Call of Duty Black Ops 7

Jeu : FPS
Editeur : Activision
Développeur : Treyarch
14 Nov 2025
14 Nov 2025
14 Nov 2025

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