Street Fighter 6 : la Saison 4 démarre avec Yasmine, une Philippine aux techniques redoutables !

Capcom a enfin levé le voile sur Yasmine, le tout premier personnage de la Saison 4 de Street Fighter 6 et qui arrivera le 3 août prochain. Et à en juger par les premières réactions de la communauté, la nouvelle combattante pourrait bien devenir l'un des persos les plus populaires du roster depuis longtemps. Il faut dire qu'elle a tout ce qu'il faut pour plaire au plus grand nombre, que ce sont son joli minois, son style ultra complet et sa vivacité incroyable. Originaire des Philippines, Yasmine est en fait une jeune pratiquante du Kali Arnis Eskrima, un art martial traditionnel qui met notamment l'accent sur l'utilisation d'armes blanches. Dans son cas, il s'agit d'un karambit, une lame courbée particulièrement redoutable qu'elle utilise aussi bien au corps-à-corps qu'à distance.





De toutes les façons, Yasmine semble avoir été pensée comme un personnage extrêmement mobile et agressif. Son gameplay repose sur des enchaînements rapides, des déplacements constants et une pression permanente sur l'adversaire. Plusieurs de ses techniques lui permettent de foncer instantanément au contact, de prolonger ses combos ou de créer des situations difficiles à anticiper. On dirait presque un personnage issu d'un jeu SNK. Son karambit apporte également une dimension supplémentaire puisqu'elle peut le lancer à différentes vitesses afin de perturber le rythme du combat et ouvrir des opportunités d'attaque. Autrement, l'une des mécaniques centrales de Yasmine repose sur le mode Bayani, un état spécial que Yasmine peut activer via certaines techniques ou grâce à ses Super Arts. Une fois dans cet état, plusieurs de ses coups deviennent plus dangereux et lui donnent accès à des options offensives supplémentaires.





Après Elena, Mai ou encore Terry, Capcom continue d'enchaîner les grosses annonces avec une saison qui accueillera également Arjun, Bosch mais surtout Tifa Lockhart de Final Fantasy VII Remake, probablement l'un des personnages invités les plus attendus de l'histoire récente de la licence. Il faut dire que Street Fighter 6 continue de marcher sur l'eau, puisque trois ans après sa sortie, le jeu a déjà dépassé les 7 millions d'exemplaires vendus et conserve une popularité impressionnante aussi bien en ligne que sur la scène compétitive.



































