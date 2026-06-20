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Ubisoft en deuil : Claude Guillemot perd la vie dans un crash aérien

Ubisoft en deuil : Claude Guillemot perd la vie dans un crash aérien

L'industrie française du jeu vidéo est en deuil. Claude Guillemot, l'un des cinq frères fondateurs d'Ubisoft, est décédé à l'âge de 69 ans dans un accident d'avion survenu près de La Baule, en Loire-Atlantique. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, le drame s'est produit le vendredi 19 juin aux alentours de 17h45 lorsqu'un avion de tourisme bimoteur de type Cessna 421 s'est écrasé dans un champ à proximité de l'aérodrome de La Baule. L'appareil, parti de Rennes un peu plus tôt dans l'après-midi, devait rejoindre un rassemblement aérien organisé dans la région. À l'arrivée des secours, l'avion était en flammes et les deux occupants avaient malheureusement perdu la vie. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le lendemain, Ubisoft a confirmé auprès de plusieurs médias que Claude Guillemot figurait parmi les victimes. Dans un communiqué, le groupe a indiqué avoir appris « avec une profonde tristesse » la disparition de son cofondateur et président de Guillemot Corporation, adressant ses pensées à sa famille et à ses proches.

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Figure majeure de l'industrie vidéoludique française, Claude Guillemot avait participé en 1986 à la création d'Ubisoft aux côtés de ses quatre frères. Si Yves Guillemot est devenu le visage le plus connu de l'entreprise, Claude a joué un rôle essentiel dans le développement du groupe familial, notamment à travers Guillemot Corporation, société spécialisée dans les accessoires et équipements informatiques. Membre du conseil d'administration d'Ubisoft et directeur général délégué chargé des opérations, il apportait depuis plusieurs décennies son expertise technologique, sa vision entrepreneuriale et sa connaissance des marchés internationaux, notamment asiatiques. Sa disparition intervient dans une période déjà particulièrement mouvementée pour Ubisoft. Entre restructurations, fermetures de studios, licenciements et préparation de plusieurs projets majeurs comme les futurs épisodes d'Assassin's Creed ou le retour de Rayman, le groupe français traverse l'une des phases les plus complexes de son histoire récente.

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De nombreuses personnalités ont également tenu à lui rendre hommage. La ministre du Numérique, Anne Le Hénanff, a notamment salué la mémoire d'un « grand entrepreneur breton » ayant contribué à faire rayonner la France dans l'industrie mondiale du jeu vidéo. Avec la disparition de Claude Guillemot, Ubisoft perd l'un de ses bâtisseurs historiques, présent depuis les premiers jours de l'aventure. Une figure discrète mais essentielle, qui aura participé à faire d'Ubisoft l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde.

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le samedi 20 juin 2026
17:36


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