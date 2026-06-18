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Black Myth Wukong : c'est plus de 30 millions de ventes dans le monde aujourd'hui

Black Myth Wukong : c'est plus de 30 millions de ventes dans le monde aujourd'hui

Près de deux ans après sa sortie, Black Myth Wukong continue d'impressionner par l'ampleur de son succès. Alors que Game Science n'avait plus communiqué officiellement sur ses chiffres de ventes depuis les premières semaines suivant son lancement, un récent rapport publié en Chine indique que l'action-RPG inspiré de la mythologie chinoise aurait désormais dépassé les 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'information provient d'un document publié par l'Institut de recherche de l'Agence de presse Xinhua, et cette nouvelle estimation montre que le phénomène ne s'est pas essoufflé, et que le jeu continue de se vendre.

Black Myth Wukong

D'après le rapport, plus de la moitié des ventes auraient été réalisées en dehors de la Chine, soit plus de 15 millions d'exemplaires écoulés sur les marchés occidentaux et asiatiques hors territoire chinois. Une performance remarquable pour une licence entièrement nouvelle et développée par un studio chinois, dans un secteur habituellement dominé par les grandes franchises américaines, japonaises ou européennes. La vitesse à laquelle le titre a atteint ce nouveau palier est également impressionnante. À titre de comparaison, Elden Ring avait eu besoin d'environ trois ans pour franchir les 30 millions d'exemplaires vendus, tandis que Cyberpunk 2077 a mis près de 5 ans pour dépasser les 35 millions de copies. Black Myth Wukong aurait donc atteint ce seuil en moins de deux ans, confirmant son statut de l'un des plus gros succès commerciaux de cette génération.

 

Ce succès colossal permet désormais à Game Science d'envisager l'avenir avec sérénité, le studio ayant déjà officialisé Black Myth Zhong Kui, le prochain épisode de sa série inspirée des légendes chinoises. Même si le projet n'en est encore qu'à ses débuts, cette annonce montre clairement que Black Myth est désormais devenu une véritable franchise.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 18 juin 2026
11:06


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Black Myth Wukong

Jeu : Action/RPG
Développeur : Game Science
20 Août 2024
20 Août 2024
20 Août 2024

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