JeuxActuJeuxActu.com

GTA 6 : voici la jaquette officielle du jeu, les précommandes sont aussi ouvertes

GTA 6 : voici la jaquette officielle du jeu, les précommandes sont aussi ouvertes

Après des mois de silence ponctués de rumeurs et de spéculations, Rockstar Games commence doucement à préparer le terrain pour le lancement de Grand Theft Auto VI. Pas encore de troisième bande-annonce ni de nouvelles séquences de gameplay, mais l'éditeur vient de révéler deux informations importantes : la jaquette officielle du jeu et la date d'ouverture des précommandes. La couverture reprend la formule emblématique de la série GTA avec une grande mosaïque illustrée mettant en scène les deux protagonistes, Lucia et Jason, au centre de l'image. Autour d'eux, on retrouve tous les ingrédients qui ont fait l'identité de la franchise : voitures de sport, motos, bateaux, hélicoptères, armes à feu, faune locale, villas luxueuses, billets de banque, filles en bikini et bien sûr les figures typiques de l'ambiance ensoleillée et criminelle de Leonida, la version revisitée de la Floride imaginée par Rockstar.


GTA 6

L'autre annonce concerne l'ouverture officielle des précommandes, qui débuteront le 25 juin 2026 chez les principaux revendeurs ainsi que sur les boutiques en ligne PS5 et Xbox Series. Dans tous les cas, ouvrir les précommandes à cinq mois de la sortie signifie que Rockstar Games et Take-Two semblent particulièrement confiants quant au respect du calendrier annoncé. Après plusieurs reports successifs, GTA 6 est actuellement attendu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, et tout indique que cette date est désormais solidement verrouillée. Le lancement des précommandes représente souvent le début de la dernière phase marketing d'un blockbuster, avec l'arrivée progressive des éditions spéciales, des bonus de réservation et probablement de nouvelles présentations du jeu dans les semaines à venir.

 

Cette ouverture des précommandes permettra également de répondre à une question qui anime l'industrie depuis plusieurs mois : combien coûtera GTA 6 ? Le titre de Rockstar est au cœur de nombreux débats sur l'évolution du prix des jeux AAA. Plusieurs éditeurs ont déjà franchi le cap des 80 ou 90€ (ou plus encore ?) pour certaines éditions standard sur consoles nouvelle génération, et beaucoup considèrent GTA 6 comme le candidat idéal pour faire encore grimper les tarifs. Le 25 juin devrait donc mettre fin aux spéculations. Rockstar dévoilera probablement à cette occasion les différentes éditions du jeu, leurs contenus additionnels ainsi que le tarif officiel de chacune d'entre elles. On est prêts !


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 18 juin 2026
15:36


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Take-Two confirme que la date de sortie de GTA 6 n’a pas changé, Internet peut se détendre... Après des mois de rumeurs, de théories et d’inquiétudes autour d’un possible nouveau report, Take-Two Interactive vient officiellement de rassurer les joueurs : GTA 6 sortira toujours le 19 novembre 2026. 21/05/2026, 23:43
Rockstar North : explosion et incendie dans les locaux de GTA 6, que s'est-il passé ? Le studio a pris la parole Ce lundi 19 janvier au matin, une intervention des pompiers a brièvement semé l’inquiétude du côté de Rockstar North, le studio écossais à l’origine de la saga Grand Theft Auto. 19/01/2026, 15:09

GTA 6 : pour Jason Schreier, le jeu n'est pas encore terminé, un report à 2027 de prévu ? 08/01/2026, 09:33
Wolverine n'a pas peur de GTA 6 et le dit haut et fort ! 07/11/2025, 14:58
GTA 6 : l'annonce du report du jeu à novembre 2026 a fait plus de 100 millions de vues 06/11/2025, 23:25
Rockstar confirme que le trailer 2 est 100% PS5 avec du gameplay, une claque visuelle sans tricherie 07/05/2025, 22:11


GTA 6

Jeu : Action/Course
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar North
19 Nov 2026
19 Nov 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio voir la vidéo
En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio

Les vidéos
 
GTA 6 : Jason Duval et Lucia Caminos sont amoureux et nous le prouvent, voici le trailer 2
GTA 6 : le jeu inspiré par le film The Place beyond the Pines ? Des indices évid GTA 6 : le jeu inspiré par le film The Place beyond the Pines ? Des indices évidentes
GTA 6 : Rockstar confirme les infos de Jason Schreier sur le 1er trailer GTA 6 : Rockstar Games confirme les infos de Jason Schreier sur le 1er trailer
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News