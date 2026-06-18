GTA 6 : voici la jaquette officielle du jeu, les précommandes sont aussi ouvertes

Après des mois de silence ponctués de rumeurs et de spéculations, Rockstar Games commence doucement à préparer le terrain pour le lancement de Grand Theft Auto VI. Pas encore de troisième bande-annonce ni de nouvelles séquences de gameplay, mais l'éditeur vient de révéler deux informations importantes : la jaquette officielle du jeu et la date d'ouverture des précommandes. La couverture reprend la formule emblématique de la série GTA avec une grande mosaïque illustrée mettant en scène les deux protagonistes, Lucia et Jason, au centre de l'image. Autour d'eux, on retrouve tous les ingrédients qui ont fait l'identité de la franchise : voitures de sport, motos, bateaux, hélicoptères, armes à feu, faune locale, villas luxueuses, billets de banque, filles en bikini et bien sûr les figures typiques de l'ambiance ensoleillée et criminelle de Leonida, la version revisitée de la Floride imaginée par Rockstar.









L'autre annonce concerne l'ouverture officielle des précommandes, qui débuteront le 25 juin 2026 chez les principaux revendeurs ainsi que sur les boutiques en ligne PS5 et Xbox Series. Dans tous les cas, ouvrir les précommandes à cinq mois de la sortie signifie que Rockstar Games et Take-Two semblent particulièrement confiants quant au respect du calendrier annoncé. Après plusieurs reports successifs, GTA 6 est actuellement attendu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, et tout indique que cette date est désormais solidement verrouillée. Le lancement des précommandes représente souvent le début de la dernière phase marketing d'un blockbuster, avec l'arrivée progressive des éditions spéciales, des bonus de réservation et probablement de nouvelles présentations du jeu dans les semaines à venir.





Cette ouverture des précommandes permettra également de répondre à une question qui anime l'industrie depuis plusieurs mois : combien coûtera GTA 6 ? Le titre de Rockstar est au cœur de nombreux débats sur l'évolution du prix des jeux AAA. Plusieurs éditeurs ont déjà franchi le cap des 80 ou 90€ (ou plus encore ?) pour certaines éditions standard sur consoles nouvelle génération, et beaucoup considèrent GTA 6 comme le candidat idéal pour faire encore grimper les tarifs. Le 25 juin devrait donc mettre fin aux spéculations. Rockstar dévoilera probablement à cette occasion les différentes éditions du jeu, leurs contenus additionnels ainsi que le tarif officiel de chacune d'entre elles. On est prêts !



