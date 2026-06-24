GTA 6 : le jeu sera bien vendu au prix d'un jeu normal, les rumeurs avaient tout faux !

Pendant des mois, GTA 6 a été au centre d'une polémique qui a alimenté les plus grandes spéculations autour du jeu vidéo. Entre les analystes financiers, certains insiders et une partie de la presse spécialisée, beaucoup affirmaient que Rockstar Games préparait une véritable révolution tarifaire avec un prix de lancement fixé à 100€ pour l'édition standard du jeu. Une hausse qui aurait marqué un tournant historique pour l'industrie et qui inquiétait autant les joueurs que les éditeurs concurrents. L'argument était en effet plutôt logique sur le papier : GTA 6 étant le jeu le plus attendu de la décennie, son développement aurait coûté plusieurs milliards de dollars selon diverses estimations (2 milliards parait-il), et Rockstar Games dispose d'une puissance commerciale suffisante pour imposer de nouveaux standards au marché. Certains observateurs estimaient même qu'un lancement à 100€ ouvrirait la voie à une augmentation générale des prix pour les futures productions AAA de Sony, Microsoft, Ubisoft ou Electronic Arts. Mais Rockstar Games vient finalement de mettre un terme définitif à ces spéculations. À quelques heures de l'ouverture officielle des précommandes, l'éditeur a dévoilé les différentes éditions de GTA 6 ainsi que leurs tarifs. Et contrairement à toutes les rumeurs les plus alarmistes, l'édition Standard sera proposée à 79,99€, soit un prix parfaitement aligné avec celui des autres grosses productions actuelles. Une pensée pour Nintendo qui nous a proposé un Mario Kart World Tour à 90€ avec un contenu insuffisant. Et ne parlons même pas du remake de StarFox 64 sur Switch vendu plein pot et qui se termine en moins de 1h45, montre en main.







Ceci étant dit, sachez que GTA 6 sera disponible en deux versions. L'édition Standard comprendra l'aventure principale de Jason et Lucia ainsi que le Pack Vintage Vice City offert à tous les joueurs qui précommandent le titre avant sa sortie. Ce pack hommage à GTA Vice City inclut notamment une Vapid Stanier de 1955, plusieurs tenues rétro inspirées des années 60 ainsi que des skins d'armes rappelant l'époque de Tommy Vercetti. Rockstar proposera également une édition Ultimate à 99,99 €, une version premium qui réunira une quantité importante de contenus exclusifs répartis tout au long de l'aventure : véhicules supplémentaires comme la Grotti Guépard de 1995 ou le buggy Vapid Dominator, armes personnalisées issues de l'héritage Vercetti, tenues exclusives, tatouages, garages spéciaux, boutiques de vêtements dédiées, missions inédites, zones secrètes et plusieurs améliorations de véhicules uniquement accessibles aux possesseurs de cette édition.









Autre information importante : Rockstar Games confirme que GTA 6 est avant tout une expérience solo, enfin pour le moment. Les fiches officielles du jeu ne mentionnent aucun mode multijoueur ou successeur direct à GTA Online. Tout porte donc à croire qu'une nouvelle version de GTA Online arrivera ultérieurement sous une forme indépendante. Les précommandes ouvrent officiellement ce 25 juin à minuit sur PS5 et Xbox Series X|S, tandis que les préchargements débuteront le 12 novembre. La sortie du jeu reste fixée au 19 novembre 2026.



