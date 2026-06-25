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GTA 6 : il n'y aura pas de disque Blu-ray dans la version physique, Rockstar veut empêcher les leaks

GTA 6 : il n'y aura pas de disque Blu-ray dans la version physique, Rockstar veut empêcher les leaks

Il n'y aura pas de disque Blu-ray dans la version physique de GTA 6 : c'est de loin l'une des annonces qui fait le plus réagir Internet depuis l'ouverture des précommandes de GTA 6. Alors que des millions de joueurs attendaient avec impatience de pouvoir réserver leur exemplaire, Rockstar Games a confirmé une décision qui risque de décevoir les amateurs de jeux physiques : les boîtes de GTA 6 ne contiendront aucun disque. Une information qui figurait dans les détails officiels des précommandes publiés par l'éditeur en question. Autrement dit, acheter GTA 6 en magasin ne permettra pas d'obtenir une copie du jeu sur Blu-ray, que que la boîte servira uniquement de support pour un code numérique (voucher comme on dit dans notre jargon), exactement comme cela se fait déjà pour certains jeux PC ou quelques éditions collector récentes.

GTA 6

 

Une décision qui suscite déjà de nombreuses critiques évidemment. Depuis plusieurs années, les joueurs s'inquiètent de voir disparaître progressivement les supports physiques au profit du tout numérique. GTA 6 étant le plus gros lancement de l'histoire récente du jeu vidéo, beaucoup craignent que Rockstar Games ne crée un précédent et encourage d'autres éditeurs à adopter le même modèle pour leurs futures productions. Plusieurs raisons peuvent toutefois expliquer ce choix. Rockstar Games pourrait chercher à limiter les risques de leaks avant la sortie du jeu, un problème qui touche régulièrement les très grosses productions lorsque des exemplaires physiques arrivent trop tôt dans les magasins. Du coup, l'absence de disque permet également de compliquer la revente anticipée de copies obtenues avant la date officielle de lancement. Une autre hypothèse concerne la taille du jeu. Si Rockstar n'a communiqué aucun chiffre officiel, GTA 6 pourrait être l'un des jeux les plus volumineux jamais commercialisés. Certains observateurs estiment qu'il pourrait dépasser les capacités d'un seul Blu-ray Ultra HD, ce qui aurait obligé Rockstar Games à utiliser plusieurs disques ou à imposer malgré tout un téléchargement massif le jour de la sortie.

 

Dans tous les cas, Rockstar Games indique que l'édition physique du jeu sera disponible dès le 12 novembre afin de permettre aux joueurs de précharger GTA 6 avant sa sortie du 19 novembre.

GTA 6


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 25 juin 2026
17:33


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GTA 6

Jeu : Action/Course
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar North
19 Nov 2026
19 Nov 2026

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