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Bob est de retour dans TEKKEN 8 : un gabarit imposant, une agilité intacte, c'est le Sammo Hung de la série !

Bob est de retour dans TEKKEN 8 : un gabarit imposant, une agilité intacte, c'est le Sammo Hung de la série !

Bandai Namco Entertainment a profité de l’EVO 2026 de Las Vegas pour lever le voile sur le retour de Bob dans TEKKEN 8, le Sammo Hung de la franchise. Déjà connu des joueurs depuis TEKKEN 6, Bob conserve ici son identité très particulière dans le roster, à savoir un combattant au gabarit massif, mais capable d’une vitesse et d’une fluidité de mouvement qui déjouent complètement les attentes liées à son apparence. Comme souvent dans la saga, le personnage joue sur ce contraste entre physique imposant et agilité surprenante, une approche qui rappelle clairement certaines figures du cinéma d’arts martiaux, à commencer par Sammo Hung, célèbre pour avoir fait de sa mobilité et de sa précision un contrepoint direct à sa morphologie plus lourde. Et dans TEKKEN 8, cette dualité est encore accentuée, puisque Bob n’est pas simplement un personnage puissant basé sur des coups lourds, il enchaîne aussi des déplacements rapides, des esquives efficaces et des attaques aériennes qui lui permettent de garder la pression en permanence.



Sur le plan narratif, Bob a également évolué, puisqu'on apprend qu'après avoir survécu à l’agression de Bryan Fury lors d’un précédent tournoi, il s’est éloigné temporairement du monde du combat pour se consacrer à une activité plus paisible : la restauration. Il a notamment bâti une chaîne de fast-foods autour de son produit phare, les onigiris, qui lui ont valu une certaine notoriété. En parallèle, Bandai Namco a également présenté TEKKEN! Cartoon, une mini-série animée au ton volontairement décalé, qui mettra en scène plusieurs figures emblématiques de la licence dans des situations humoristiques. Bob arrivera dans Tekken 8 le 20 août pour les détenteurs du Season Pass 3, puis le 25 août pour tous les joueurs.

Tekken 8

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 29 juin 2026
13:03


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Tekken 8

Jeu : Baston
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Bandai Namco Games
26 Jan 2024
26 Jan 2024
26 Jan 2024

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