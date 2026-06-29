Les géants de la RAM accusés d'avoir fait exploser les prix de la mémoire, une class action est lancée aux Etats-Unis !

Depuis plusieurs mois, les prix de la mémoire vive et du stockage ne cessent de grimper, entraînant dans leur sillage une hausse du prix de nombreux produits technologiques. Consoles, cartes graphiques, PC ou encore Steam Machine : presque tous les fabricants ont justifié leurs augmentations tarifaires par l'explosion du coût des composants. Mais si cette situation est généralement attribuée au boom de l'intelligence artificielle, une nouvelle plainte pourrait bien rebattre les cartes. Samsung, SK Hynix et Micron sont visés par une action collective aux États-Unis, accusés d'avoir volontairement limité l'offre de mémoire afin de faire grimper les prix. La plainte, relayée par Law360, estime que les trois entreprises, qui contrôlent l'immense majorité du marché mondial de la DRAM, auraient coordonné leur stratégie de production en réduisant volontairement les volumes de mémoire DDR3 et DDR4 destinés au grand public. À la place, elles auraient concentré leurs capacités de production sur la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), beaucoup plus rentable grâce à la demande explosive des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.









Les plaignants estiment que cette stratégie a artificiellement créé une pénurie de mémoire classique, provoquant une hausse spectaculaire des prix pour les consommateurs comme pour les fabricants de PC, de consoles et d'autres appareils électroniques. Selon eux, dans un marché réellement concurrentiel, la flambée des prix aurait normalement poussé au moins un constructeur à augmenter sa production afin de gagner des parts de marché. Or, cela ne se serait jamais produit. L'action en justice souligne également qu'il est quasiment impossible pour un nouvel acteur de venir concurrencer Samsung, SK Hynix et Micron. Construire une usine de fabrication de DRAM nécessite plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissement et plusieurs années de développement, sans compter les nombreux secrets industriels qui entourent les procédés de fabrication. À cela s'ajoutent les restrictions américaines sur l'exportation de certaines technologies vers la Chine, qui limiteraient encore davantage l'arrivée de nouveaux concurrents.





Les trois entreprises ne sont d'ailleurs pas étrangères à ce type d'accusations. En 2005, Samsung et SK Hynix avaient déjà plaidé coupable dans une affaire de fixation des prix de la DRAM aux États-Unis, tandis que Micron avait échappé à une sanction en collaborant avec les autorités. Une nouvelle enquête avait également été ouverte par les autorités chinoises entre 2016 et 2018 après une précédente envolée des prix. Cette nouvelle plainte intervient alors que l'augmentation du coût de la mémoire impacte déjà toute l'industrie. Microsoft a récemment justifié la hausse du prix des Xbox Series en expliquant que les coûts du stockage et de la mémoire avaient été multipliés par plus de 2,5. Valve a également revu à la hausse le prix de sa Steam Machine, tandis que Sony, Nintendo et même Apple ont augmenté le tarif de plusieurs de leurs produits ces derniers mois.





Si cette plainte aboutit, elle pourrait ouvrir la voie à des indemnisations pour les consommateurs et les entreprises ayant payé leurs composants à des prix artificiellement gonflés. En attendant, cette action met surtout en lumière les mécanismes qui pourraient expliquer l'explosion du prix de la mémoire ces derniers mois, une hausse dont les conséquences se ressentent désormais sur l'ensemble de l'industrie technologique, des PC aux consoles de jeu.



