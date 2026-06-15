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Cet exemplaire de Super Mario Bros a été vendu 3 millions de dollars, un record absolu !

Cet exemplaire de Super Mario Bros a été vendu 3 millions de dollars, un record absolu !

Le marché du rétrogaming vient de franchir un nouveau cap, puisqu'un exemplaire scellé de Super Mario Bros. a été vendu aux enchères pour la somme vertigineuse de 3 millions de dollars, devenant ainsi le jeu vidéo le plus cher de l'histoire. La vente a été organisée par Heritage Auctions, qui confirme que cet exemplaire certifié PSA 9.6 A++ dépasse largement le précédent record de 2 millions de dollars enregistré en 2021. Pour donner un ordre d'idée, il surpasse également le célèbre exemplaire de Super Mario 64 vendu la même année pour un montant déjà considéré comme exceptionnel à l'époque.

Si ce Super Mario Bros. a atteint un tel prix, ce n'est pas uniquement grâce à sa popularité. L'exemplaire vendu est considéré comme l'un des plus rares jamais authentifiés. Il s'agit d'une édition très particulière de la seconde production du jeu sur NES, commercialisée au début de l'année 1986 et identifiable grâce à un autocollant brillant spécifique à ce tirage. Plus impressionnant encore, la cartouche a été retrouvée il y a seulement quelques mois à l'intérieur d'un pack NES Control Deck resté scellé pendant près de quarante ans. Autrement dit, le jeu n'avait jamais été utilisé ni même manipulé depuis sa sortie. Son état de conservation exceptionnel lui a permis d'obtenir une note PSA 9.6 A++, l'une des plus élevées jamais attribuées à un exemplaire de cette version. D'après Heritage Auctions, il s'agit tout simplement du meilleur exemplaire scellé connu pour cette production précise de Super Mario Bros.

Pour les collectionneurs, ce type de pièce est souvent comparé aux cartes Pokémon les plus rares ou aux comics historiques les mieux conservés. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à qualifier cet exemplaire de "Pikachu Illustrator du jeu vidéo", en référence à la carte Pokémon la plus célèbre et la plus recherchée au monde. Selon Evan Masingill, directeur des ventes jeux vidéo chez Heritage Auctions, le symbole est fort : le jeu qui a contribué à populariser l'industrie du jeu vidéo à travers le monde devient également celui qui détient désormais le record absolu dans le domaine de la collection. L'acheteur ne repart pas uniquement avec la cartouche. Le lot comprenait également la console NES Control Deck de lancement dans laquelle le jeu a été découvert, elle aussi conservée dans son emballage d'origine. Même si la valeur de la machine est loin d'atteindre celle du jeu, elle ajoute encore un peu plus de prestige à un ensemble déjà unique. Maboule en effet.

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 15 juin 2026
11:28


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