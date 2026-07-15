The Batman 2 repousse encore sa sortie, mais dévoile une première vidéo

The Batman 2 continue encore et toujours de jouer avec la patience des fans. Attendue depuis plusieurs années, la suite de Matt Reeves se fait désirer, et le réalisateur ne semble pas pressé d'accélérer les choses. Alors qu'il vient tout juste de dévoiler un premier teaser officiel du film, Warner Bros. en a profité pour annoncer un nouveau report de sa sortie. C'est d'autant plus frustrant que le teaser en question reste extrêmement sobre. Pendant une trentaine de secondes, un fond noir laisse progressivement apparaître le visage de Robert Pattinson sous le masque de Batman, baigné dans une lumière jaunâtre. Pas de nouvelles scènes d'action ni d'indices sur l'intrigue, mais simplement une première confirmation visuelle que le projet avance. Le studio en a également profité pour révéler le logo officiel du film.









En revanche, les nouvelles sont moins réjouissantes concernant le calendrier. Prévu jusqu'ici pour le 1er octobre 2027 aux États-Unis, The Batman 2 est désormais repoussé au 18 février 2028, soit près de cinq mois plus tard. En France, la sortie devrait ainsi être fixée au 16 février 2028. Warner Bros. n'a avancé aucune explication pour justifier ce nouveau décalage. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le long-métrage voit son calendrier glisser. Initialement envisagé pour 2025, le film a déjà connu plusieurs reports successifs, Matt Reeves ayant toujours assumé vouloir prendre le temps nécessaire pour développer son histoire plutôt que de précipiter la production. Cette suite continuera d'ailleurs d'évoluer en dehors du nouvel univers DC orchestré par James Gunn et Peter Safran. Comme le premier opus, The Batman 2 fera partie de la bannière Elseworlds, qui regroupe les projets indépendants de la continuité principale du DCU.









Côté casting, Robert Pattinson retrouvera son rôle de Bruce Wayne aux côtés de Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (Le Pingouin), Barry Keoghan (le Joker), Jayme Lawson et Gil Perez-Abraham. Ils seront rejoints par plusieurs nouveaux venus, dont Scarlett Johansson dans le rôle de Gilda Dent, Sebastian Stan en Harvey Dent, Charles Dance, Sebastian Koch et Brian Tyree Henry. Sorti en 2022, The Batman avait rapporté plus de 772 millions de dollars au box-office mondial et s'était imposé comme l'une des adaptations les plus acclamées du Chevalier Noir.



