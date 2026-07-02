Metroid Ravenous : le Brésil fait fuiter le prochain épisode de la saga sur Nintendo Switch 2

Après les résultats décevants de Metroid Prime 4 Beyond, aussi bien sur le plan critique que commercial, l’avenir de la franchise Metroid semblait incertain. Mais Nintendo n’aurait visiblement pas l’intention de laisser Samus Aran de côté, et un nouveau titre pourrait déjà être en préparation. C’est en tout cas ce que laisse penser une fuite surprenante venue du Brésil. En effet, selon des informations issues du Diário Oficial da União, le ministère brésilien de la Justice et de la Sécurité publique aurait brièvement listé un jeu intitulé Metroid Ravenous dans son système de classification, avant de le retirer peu après sa découverte. Le document mentionnait une classification autour de 12 ans, sans préciser de plateforme ni de date de sortie.









Aucune autre information n’a filtré concernant ce projet, qu'il s'agisse du studio impliqué, ni de la fenêtre de lancement, ni aucun élément de gameplay, mais son apparition dans une base officielle suffit à relancer les spéculations autour de la licence. Ce mystérieux Metroid Ravenous est déjà perçu par certains observateurs comme une possible suite directe de Metroid Dread, sorti en 2021, qui avait marqué un retour réussi de la série 2D avec plus de 3 millions d’exemplaires vendus. La fin de cet épisode laissait d’ailleurs Samus dans une situation narrative ouverte, alimentant depuis les attentes des fans. Du côté du développement, le nom du studio MercurySteam revient naturellement dans les discussions, après son travail sur Metroid Dread, mais rien ne confirme à ce stade une implication officielle du studio espagnol dans ce nouveau projet. Wait and see comme on dit.



