Metro 2039 : le jeu est officialisé, tout savoir sur son reveal !

Metro 2039 est désormais officiel, et son reveal est déjà programmé : rendez-vous ce jeudi 16 avril à 19h pour une présentation spéciale organisée dans le cadre de Xbox First Look. La saga FPS de Deep Silver et du studio 4A Games est donc de retour, avec un quatrième épisode qui s’inscrit directement dans la continuité de Metro 2033, Metro Last Light et Metro Exodus. L’événement sera diffusé en ligne, notamment sur la chaîne YouTube Xbox France, et un récapitulatif complet sera publié juste après sur Xbox Wire, afin de couvrir l’ensemble des annonces faites durant la présentation. Pour l’instant, peu d’informations ont filtré sur le gameplay ou l’histoire de ce nouvel épisode, mais tout laisse penser que l’univers restera fidèle à son ADN, avec de la survie, une tension permanente, de l'exploration dans les tunnels du métro de Moscou et un monde post-nucléaire toujours aussi hostile. La communication s’accélère donc clairement à quelques jours de la présentation officielle, moment où les premières images devraient enfin être dévoilés au public.



