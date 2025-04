Les 4 Fantastiques : Pedro Pascal étire ses membres face à la Surfeuse d'Argent

Shalla-Bal

Dans la foulée du Mario Kart Direct de ce 17 avril 2025, nous avons aussitôt enchaîné avec le nouveau trailer des 4 Fantastiques, sans doute le film du MCU qui nous hype de plus en plus à chaque nouvelle apparition. Il faut dire que tout semble super soigné, du casting parfaitement choisi (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bacharch), la direction artistique rétro-futuriste avec ce ton si 60's, cette musique emballante et surtout ses enjeux ultra intéressants. Les indices laissés dans le premier trailer il y a un peu plus de 2 mois confirment que nos quatre super-héros ne sont pas dans la même timeline que celle du MCU (la Terre-616), que Galactus arrive suite à la brèche que Reed Richards a ouvert, que Sue Storm attend bien un enfant et que la Surfeuse d'Argent n'est pas là non plus pour enfiler des perles. Une surfeuse d'argent incarnée à l'écran par Julia Garner et qui n'est autre que. Dans tous les cas, cette nouvelle bande-annonce permet de voir pour la première fois les membres de Mr Fantastique s'étirer, mais il semblerait que Marvel Studios souhaite garder le suspense à son paroxysme jusqu’au 23 juillet 2025, date de sortie du film en France.