Echo : un trailer violent et sanglant inattendu, une nouvelle direction sombre pour le MCU

Comme ça, sans prévenir, Marvel Studios a lâché le tout premier trailer pour ECHO, sa nouvelle série qui arrivera en streaming sur Disney+ le 10 janvier 2024. Une bande-annonce inattendue qui a surpris pas mal de monde, de part son traitement plus adulte que les autres productions du MCU. Il faut dire que le sang coule, les meurtres sans concession et la violence y est presque gratuite, notamment quand Fisk / Le Caïd s'en prend à un vendeur de glaces qui a manqué de respect au personnage de Maya Lopez lorsqu'elle est enfant, en raison de sa sourdité et de son mutisme. Ce personnage qui avait fait ses premiers pas dans la série Hawkeye il y a deux ans, fin 2021, est le signe d'une nouvelle direction au sein de Marvel Studios et qui bénéficiera de la classificatoin TV-Ma aux Etats-Unis, soit un programme télé destiné uniquement à un public adulte averti.







Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Brad Winderbaum (responsable du streaming, de la télévision et de l'animation chez Marvel Studios) a déclaré que Echo montre l'étendue de ce dont Marvel est capable. Il faut dire qu'il y a péril dans la demeure, depuis le déclin du MCU et du désintérêt global pour les super-héros de manière générale. Marvel Studios cherche donc de nouveaux leviers pour capter l'attentoin et Echo est en quelque sorte une suite spirituelle au Daredevil de Netflix qui a connu un franc succès avant le rachat de la licence par Disney récemment. Mieux, Echo intervient alors que Marvel remanie son activité télévisuelle, notamment avec Daredevil Born Again, qui est en train de subir un soft reboot suite aux premières projections qui n'ont pas été concluantes. Le studio a embauché Dario Scardapane, ancien rescapré de la série The Punisher, en tant que showrunner et les réalisateurs de Loki Justin Benson et Aaron Moorhead dans le cadre d'un reboot créatif de la série, qui a tourné plusieurs épisodes avec une équipe différente.

La série est également différente de Marvel Studios à d’autres égards, centrée sur un personnage indigène sourd et communiquant en langage des signes. La représentation des deux était importante pour le réalisateur Freeland, lui qui a grandi dans la réserve Navajo au Nouveau-Mexique. C'est peut-être le début d'une prise de conscience chez Marvel Studios, qui a besoin de se renouveler au plus vite pour ne pas perdre ses derniers fans.