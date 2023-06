Kraven The Hunter : le 1er Marvel interdit aux moins de 17 ans aux US, il lui arrache le nez avec sa bouche

Alessandro Nivola (Volte-Face, Jurassic Park 3) qui incarnera le villain, avec ceci de différent, il se transforme en rhinocéros alors qu'il est censé être dans un costume / armure. Cela dit, il existe tellement de versions différentes que ce n'est pas vraiment choquant.





KRAVEN sera le 1er Marvel / Sony Pictures Rated-R (interdit aux moins de 17 ans aux US) et effectivement, on le voit arracher le nez d’un gars avec sa bouche et le recracher sur la cam’.



Je vous mets le passage en question.



Full trailer : https://t.co/lSFPsUEqcn pic.twitter.com/Ut7Fmy3Syx — Maxime CHAO (@MaximeChao) 19 juin 2023

On le savait déjà depuis quelques semaines, mais c'est désormais confirmé avec son premier trailer : Kraven The Hunter sera bel et bien le premier film Marvel / Sony Pictures R-Rated (interdit aux moins de 17 ans aux Etats-Unis). En effet, dans la première bande annonce que Sony Pictures vient de lâcher, la violence est largement mise en avant, afin de prouver que le film ne sera pas destiné pour les enfants. Assassinats au couteau et au carreau, juguaire tranchée et même nez arrachée avec la bouche, Kraven ne fera pas dans la demi-mesure et le film ne lésinera pas sur le sang à l'écran. Mais si la violence est saluée par les internautes, ce n'est pas vraiment le cas de son origin story qui a été remaniée pour le grand écran. Si dans les comics, Serguei Kravinov obtient ses pouvoirs d'un sorcier africain, c'est par le biais du sang d'un lion que notre personnage russe devient le fameux Kraven avec sa force surhumaine. Un remaniement qui va encore plus loin puisque dans le film, Serguei Kravinov est un ami des animaux et puise sa force de leur connexion, alors que dans les BD, il est plutôt du genre à les tuer sans sommation.On ne sait pas encore pourquoi Sony Pictures a décidé de réécrire l'histoire de Kraven pour le cinéma, mais sur Internet, les gens hurlent déjà au scandale. Autrement, Aaron Taylor-Johnson qui incarne une version plus jeune du personnage par rapport aux comic-books semble avoir donné de sa personne pour que sa prestation soit féroce. Quant à son père, c'est Russel Crowe qui l'incarne avec un bon gros accent russe, un peu cliché, mais on espère que le résultat fera moins nanardesque une fois le métrage sorti. Et dernière chose, le personnage de Rhino est aussi présenté dans le trailer, puisque c'est l'acteurLa sortie de Kraven The Hunter est attendue pour le mois d'octobre prochain, au cinéma.