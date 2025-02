Les 4 Fantastiques : le trailer est tombé, Phase 6, années 60, Galactus, John Malkovitch et super pouvoirs au programme

Ralph Ineson qui a été choisi pour incarner le nouveau grand méchant du MCU.

Marvel Studios avait donné rendez-vous à ses fans pour le premier trailer officiel des 4 Fantastiques, dont la sortie au cinéma est attendue pour le 25 juillet 2025, et on peut le dire, ils étaient nombreux à avoir attendu ce livestream. On a eu droit à une petite introduction en direct dans un décor reconstitué façon station spatiale, avec présence des quatre comédiens (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach) qui n'étaient visiblement pas super bien réveillés (ils étaient 4h du matin à Los Angeles, il faut dire). Après une session de questions/réponses pas très intéressante (l'animatrice posait des questions vraiment osef), on a enfin pu voir ces 1'37 min de teaser qui nous ont permis de voir à quoi ressemblera le premier film de la Phase 6 du MCU (Captain America Brave New World qui sort le 12 février 2025 sera le dernier de la Phase 5).Si l'on était déjà au courant que l'approche artistique très 60's (avec Matt Shakman en réalisateur forcément, WandaVision, c'était lui et son idée), le fait de voir tout cela prendre vie permet d'avoir un meilleur aperçu de la direction que souhaite prendre ce film. On y voit un New York de l'époque qui semble être déjà au courant de l'existence de ces quatre astronautes devenus super-héros, mais qui occupent une place importante dans la vie des citoyens américains. Chaque protagoniste est présenté, avec leurs pouvoirs et leurs costumes très années 60 aussi (on adore). Il y a même une référence à la série The Bear quand Ebon Moss-Bachrach goûte une sauce que le robot HERBIE a préparé. Si Joseph Quinn en Torche Humaine est déjà ultra validé dans son rôle, Vanessa Kirby en Sue Storm détonne aussi pas mal. Il ne reste finalement que Pedro Pascal qui n'a pas révélé l'étendu de ses pouvoirs, mais ça ne saurait tarder. En revanche, John Malkovitch fait une brèbe apparition, lui dont le rôle est encore tenu secret, mais les théoriciens parlent déjà de Ivan Kragoff aka Red Ghost. La théorie tient la route.En parlant de supputations, il semble assez évident que nos 4 Fantastiques vont récupérer les Tour des Avengers, laissée vacante depuis la mort de Tony Stark, une fois qu'il intègreront la timeline du MCU, la Terre-616. Et enfin cerise sur la fusée, on aperçoit Galactus débarquer sur cette Terre, regardant la Statue de la Liberté d'un oeil menaçant. C'est d'ailleurs le comédienLa sortie des 4 Fantastiques est attendue pour le 25 février 2025 et on a déjà hâte de voir ce que la Phase 6 du MCU nous réserve. La hype est dans tous les cas revenue de plus belle.