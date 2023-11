The Marvels est-il le pire film du MCU ? Notre Critique

Que se passe-t-il chez Marvel Studios ? Depuis la fin de l'arc Thanos et le départ de ses grands personnages, l'empire fondé par Kevin Feige est en train de s'effriter. Entre la lassitude désormais évidente des films de super-héros par le public et des productions qui partent un peu dans tous les sens, la poule aux oeufs d'or de Disney n'est plus. L'alarme a déjà été tirée et des choses sont en cours de changement au sein du MCU pour les prochaines productions, mais en attendant, il faut sortir les films qui ont été tournés pendant la pandémie. Après Thor Love & Thunder et Ant-Man Quantumania, c'est au tour de The Marvels de clôturer un état d'esprit un peu trop léger imposé par un cahier des charges écrit par Kevin Feige en personne. Mais cette fois-ci, c'est sans doute la goutte d'eau de trop...

Rentrons dans le vif du sujet ! Qu'est-ce qui ne va pas avec The Marvels ? Beaucoup de choses, beaucoup trops choses. Et il est évident qu'en interne, chez Marvel et chez Disney, on s'en est rapidement rendu compte. Avec un embargo critique au jour de la sortie à 9h30 du matin, Marvel et Disney savaient déjà que The Marvels allait avoir mauvaise presse. Et puis, on a vu récemment comment Nia DaCosta, la réalisatrice, s'est désolidarisée du film la semaine dernière, en disant que c'était avant tout un film de producteur, le film de Kevin Feige. Généralement, quand les artistes commencent à ne plus défendre leur film, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il faut dire que The Marvels part déjà avec un petit handicap, à savoir son nom. Officiellement, il s'agit de la suite de Captain Marvel, mais en réalité, le film a pour fonction de continuer les aventures de Kamala Khan (Miss Marvel) et de Monica Rambeau (WandaVision), deux personnages issus de séries Disney+ aux ambiances totalement différentes.









Si WandaVision fut saluée par la presse et les téléspectateurs début 2021, ce n'était pas spécialement le cas pour Miss Marvel un an et demi plus tard. Il faut dire qu'en termes de proposition, c'était le jour et la nuit. Ambiance ado-teenager pour Miss Marvel, un personnage pas très connu et qui est apparu que très récemment en comic-book (2012), autant vous dire qu'en termes de popularité, ce n'est pas la panacée. Mais les projets de Kevin Feige pour ce personnage dans le MCU vont au-delà de tout cela, et sont surtout bien plus importants que la licence Captain Marvel. C'est assez paradoxal quand on sait que le premier film avec Brie Larson avait généré plus de 1.1 milliard de dollars au box office, bien qu'il fasse partie des films les moins appréciés du MCU. Parce que oui, il ne faut pas perdre de vue que cette performance incroyable a été due au bon timing de sortie, puisque le film est arrivé entre entre Avengers Infinity War et Avengers Endgame, introduisant en plus l'un des personnages les plus puissants de Marvel, celui qui pouvait potentiellement dézinguer Thanos et son armée en 2 temps 3 mouvements. On a toutefois vu ce que ça a donné dans Avengers Endgame par la suite, à savoir un direct du gauche de Thanos (aidé par une pierre d'infinité) et puis dodo, le personnage de Captain Marvel n'a pas servi à grand-chose au final...







Marvel et Kevin Feige ne savent pas quoi faire du personnage de Captain Marvel, c'est assez évident. Si elle garde ses pouvoirs originaux des comic-books, elle n'a aucune équivalence dans le MCU, elle écrase n'importe qui. Du coup, comme pour le personnage de Hulk, l'astuce c'est de réduire ses pouvoirs pour que les enjeux soient réduits et de taille plus humaine presque. Et malheureusement, dans The Marvels, elle a bien du mal à s'imposer dans le film. Déjà parce qu'elle doit partager l'affiche avec Kamala Khan et Monica Rambeau, deux personnages qu'il faut réintroduire au cas où le public n'a pas regardé les séries Miss Marvel et WandaVision sur Disney+. Du coup, on doit se taper une courte intro pour comprendre qui est Kamala Khan, intégrer une scène pour expliquer aussi qui est Monica Rambeau, et tant qu'à faire nous rappeler qui est Carol Denvers aussi. On n'est plus à ça près... Déjà que le film est court (1h45, soit le film le plus court du MCU), perdre autant de précieuses minutes, ça n'aide pas le film.







Et puis le scénario aussi... Vous l'avez vu dans les différentes bandes-annonces, mais pour faire cohabiter les 3 super-héroïnes, ils ont mis en place une sorte de téléportation incontrôlée qui fait que l'une prend la place de l'autre, sans savoir pourquoi, et ce quelque soit l'endroit où elles se situent dans la galaxie. C'est sympa dans la première scène de baston, d'autant qu'elle n'est pas si mauvaise en termes de mise en scène, mais au bout de 1h45 de film, on a envie de passer à autre chose et ne pas qu'on continue à nous imposer ces téléportations intempestives. On essaie également de créer un lien émotionnel entre les 3 personnages et le téléspectateur, mais cela ne fonctionne jamais. On essaie également de justifier maladroitement l'absence de Captain Marvel dans le MCU et auprès de Monica Rambeau par une pirouette scénaristique vraiment pas crédible. Non clairement, on se demande si le personnage de Carol Danvers compte encore pour Kevin Feige...







LA MUSIQUE, OUI LA MUSIQUE !



L'autre délire de Marvel quand il faut décrédibiliser un personnage trop puissant, c'est de le tourner en dérision, limite le ridiculiser. Ils l'ont déjà fait avec Hulk dans Avengers Endgame puis la série She-Hulk, mais aussi avec Thor, également dans Endgame puis dans Love & Thunder, et bien, c'est désormais au tour de Carol Denvers de passer pour le clown de service. Et c'est là que je vais activer la balise "spoiler alert", donc si vous ne voulez absolument rien savoir, zapper ce passage, avancer la vidéo, sinon restez avec moi, parce qu'en vrai, même quand je vais vous décrire la scène, vous n'allez pas me croire tellement c'est surréaliste. Donc en gros, The Marvels se transforme en comédie musicale le temps d'une séquence. Mais pas n'importe quel musical, un qui fait référence aux dessins animés de Disney, en mode princesse et tout, avec prince charmant et tout. En gros, Carol, Kamala et Monica arrivent sur la planète Aladna où vit un peuple qui communique uniquement en chantant. Parler là-bas, c'est chanter et il s'avère que Carol Denvers est mariée avec le prince Yan d'Aladna, interprété dans le film par l'acteur coréen Park Seo-joon, qu'on a pu voir dans Parasite. Oui, vous avez bien lu, le film se transforme en comédie musicale, avec Carole Danvers qui troque son costume en robe de princesse, mais toujours avec les couleurs de sa combinaison. Ça chante, ça danse, les couleurs sont criardes et on entend le malaise s'installer. Même Brie Larson ne croit pas en cette scène. Le genre d'idées saugrenues qui rappellent la fin controversée de She-Hulk où l'on apprenait que le grand manitou de l'histoire, c'était K.E.V.I.N., un robot doté d'une I.A., qui avait le pouvoir de changer les événements de la série, le tout sur fond de 4ème mur brisé.







Très clairement, cette scène est le résidu de la période sombre de Marvel Studios qui ne savait plus quoi inventer pour se distinguer et amuser la galerie. Depuis, on, a vu que le MCU a décliné, que les films et les séries sont réécrites, reshootées, qu'on part sur des productions à l'ambiance plus sombre. Parce que je rappelle aussi que The Marvels a été tourné en 2021 et qu'il y a eu 4 semaines de reshoot, sans doute pour rattraper certaines choses, et améliorer la qualité des effets spéciaux. D'ailleurs, de ce point de vue là, The Marvels s'en sort bien. Les VFX sont assez cool dans l'ensemble. Il y a encore quelques plans en fond vert qui sont grillés, mais globalement, ça passe bien. Kevin Feige a bien fait de repousser le film de 6 mois. En revanche, pour le reste, c'est compliqué et il faut que je vous parle de l'antagoniste du film. Il s'agit de Dar-Benn, interprété à l'écran par l'actrice Zawe Ashton que je ne connaissais pas. Et bien comment vous dire... Pas de charisme, pas crédible en méchante principale, et à part grimacer de façon exagérée, il ne dégage rien, surtout pas de la peur. On est sur l'équivalant de Ronan l'accusateur, mais en version wish, sans danger et sans doute l'un des méchants les plus éclatés du MCU. Comment c'est possible de proposer un antagoniste pareil, avec des pouvoirs aussi limité quand en face on a Captain Marvel. C'est assez incompréhensible...







ATTENTION SPOILERS !





On va parler des scènes post-générique du film, car c'est important. Techniquement, il y en a qu'une seule, celle à mi-crédits, mais en réalité, il y en a deux, puisque la première a été placée à la fin du film, juste avant le premier générique et qui est là pour annoncer l'arrivée des Young Avengers. On le savait déjà plus ou moins, mais c'est confirmé puisqu'on voit Kamala Khan annoncer à Kate Bishop vouloir créer une team de super-héros, en reprenant le mots de Nick Fury. Donc voilà, on y arrive. Sans doute que les spectateurs les plus âgés ne seront pas intéressés par l'ambiance teen des Young Avengers, mais difficile de ne pas comprendre les choix de Marvel Studios d'aller séduire le jeune public, celui va continuer à grandir avec le MCU sur les 10 autres prochaines années à venir. Les vétérans des comic-books font davantage attendre la suite qui est d'ailleurs teasée à la scène post-générique, à savoir l'introduction des X-Men, puisqu'on voit pour la première fois le Dr Henry McCoy, qui n'est autre que Beast, et qui apparaît ici en full images de synthèse. Le rendu est assez clean et vraiment différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le perso est bien grand, bien costaud et surtout il a l'air crédible. Et en fait, si on l'aperçoit, c'est parce qu'il vient de recueillir Monica Rambeau, piégée dans un univers parallèle, le Multiverse. Elle se réveille, aperçoit sa mère, toujours jouée par Lashana Lynch, réagit avec émotion mais elle ne l'a reconnaît pas. Du coup, on s'imagine qu'il s'agit du variant de Carol Denvers qu'on a vu dans Dr Strange 2 avec les illuminati, jusqu'au moment où elle se lève et revèle son costume. Et là, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une variante de Captain Marvel, mais de Binary, avec ses deux étoiles qu'on voit côte à côte sur son costume. Dans les comics, Binary renvoie à l'une des identités adoptées par Carol Danvers. C'est une version plus puissante que la Captain Marvel originale, puisqu'il s'agit d'un être de pure énergie cosmique. Comment elle va être intégrée dans le MCU ? On se le demande. Mais une chose est sûre, Marvel prépare la suite avec les X-Men qui commencent à arriver et enfin aboutir à Avengers Secret Wars...







On sait que les derniers mois ont été compliqué pour Marvel Studios qui a besoin de se remettre en question. Avec le désintérêt global des films de super-héros, on est en train d'assister au déclin d'un genre qui a pourtant porté le cinéma comme jamais, qui lui a même permis de réaliser des records absolus au box office, à tel point que des cinéastes comme Martin Scorsese sont obligés de cracher dessus pour défendre leur biftek. Mais comme le disait si bien Franck Ribery : "la routourne va vite tourner". Et ça fait un petit moment d'ailleurs qu'elle a tourné, depuis quelques années en vrai, depuis la fin de l'arc Thanos. Le MCU a du mal à se remettre du départ de ses plus grandes têtes d'affiche. Robert Downey Jr Iron Man, Chris Evans Captain America, Scarlett Johansson Black Widow, au point même que des rumeurs ont annoncé que Marvel chercherait à faire revenir les Avengers originaux pour sauver le MCU de la défaite totale. Marvel doit éviter la facilité, en faisant appel à nostalgie, il s'agit d'une vision à court terme, qui risque de complexifier encore plus une Phase 5 du MCU, qui n'a jamais connu pareille déconvenue. Kevin Feige, si tu nous entends, ne fais surtout pas revenir les Avengers originaux, ce n'est pas ça qui va sauver le MCU...



NOTRE NOTE : 3/10