De Thunderbolts à New Avengers : Marvel change le nom, une stratégie bien calculée (mais ça spoile la fin du film)

Thunderbolts* change officiellement de nom pour devenir New Avengers et met ainsi un terme au suspense qui entourait l'astérisque en fin de titre, et tant pis pour le public qui n'est pas allé au cinéma à temps. Un simple ajustement ? Pas vraiment. Ce rebaptême soudain est en réalité un virage stratégique et une réponse directe à une situation de plus en plus préoccupante : Thunderbolts, avant même sa sortie, inquiète. Et pas seulement les fans. Depuis plusieurs mois, les signaux sont là. Entre un enthousiasme tiède sur les réseaux sociaux, un casting jugé déséquilibré, et surtout, des projections internes qui annoncent un démarrage décevant au box-office, Thunderbolts semblait mal parti. D’après des sources proches de la production, les premiers sondages et pré-tests marketing indiquaient un manque d’intérêt généralisé. Forcément, après la déception Captain America Brave New World, proposer les Thunderbolts qui est un nom qui ne parle pas au grand public, c'était un pari risqué. Mais Marvel Studios avait prévu le coup en cas de coup dur : cette fameuse astérisque.





L’effet "Avengers" : opération sauvetage ?

Dès lors, la manœuvre devient évidente. En rebaptisant le film New Avengers, Marvel tente un coup de poker : raccrocher son projet à l’une des marques les plus puissantes de sa galaxie. L’objectif ? Redonner un sens clair à un film perçu comme périphérique, et, surtout, rallumer la flamme chez un public en perte de repères. Ce n’est pas qu’un choix narratif, c’est une astuce commerciale, puisqu'on ne vend pas de la même manière un film avec "Avengers" dans le titre. Les chiffres de tous les films Avengers le prouvent : le terme a une puissance d’appel bien supérieure à celle d’un groupe obscur d’anti-héros, aussi bien écrits soient-ils. Ce changement de nom est donc tout sauf anodin et intervient à un moment où le MCU traverse sa période la plus critique depuis sa création. En le renommant, Marvel essaye non seulement de redresser la courbe d’intérêt, mais aussi de repositionner le film dans l’arborescence narrative de son univers : de simple mission spéciale d’anti-héros, le film devient un jalon central de la refondation post-Endgame.









Un pari risqué, mais nécessaire

La vraie question reste posée : ce changement de nom suffira-t-il à sauver le projet ? Rien n’est moins sûr. Car le mal est plus profond. Il ne s’agit pas seulement d’un problème de titre, mais de direction : quel message, quelle vision, quel ton Marvel veut-il désormais porter ? Et surtout : peut-on encore rallier un public qui semble s’être détourné ? Fort heureusement, Thunderbolts est porté par un bel accueil critique presse et même du côté des spectateurs. En effet, les critiques s’accordent à souligner la solidité du film et son engagement à redéfinir la dynamique d'équipe, tout en restant fidèle à l'ADN du MCU.



Le film bénéficie d’une note moyenne de 88% sur Rotten Tomatoes pour la presse, un score solide pour un projet qui devait initialement éviter de ressembler à une simple “équipe B”. Les journalistes louent particulièrement la chimie entre les personnages principaux, notamment entre Yelena Belova (Florence Pugh) et Bucky Barnes (Sebastian Stan), qui s'imposent comme les figures centrales de ce nouveau groupe. En outre, les scènes d'action sont jugées particulièrement efficaces, avec une tension palpable qui rehausse le rythme parfois trop inégal des productions récentes.









Côté spectateurs, le film a été bien accueilli, obtenant une note de 94%, toujours sur Rotten Tomatoes et ce une semaine après sa sortie. De nombreux fans expriment leur satisfaction sur les réseaux sociaux, soulignant un retour à des thèmes plus proches de ceux qui ont fait le succès des premiers Avengers : la confrontation d’idées, le sacrifice personnel et la rédemption. "Une équipe de marginaux un peu bancale, mais qui fonctionne grâce à la dynamique entre les acteurs et la solidité du script", commente un spectateur enthousiaste sur Twitter. D’autres apprécient la manière dont New Avengers parvient à moderniser l’héritage des Avengers sans tomber dans la nostalgie excessive : "Un film qui prend des risques, mais reste fidèle à ce qui fait la force du MCU, à savoir ses personnages et ses enjeux humains". Toutefois, certains restent plus mesurés, estimant que le film reste trop dépendant de la marque Avengers pour réellement s’imposer par ses propres mérites. Un commentaire sur Reddit résume bien cette hésitation : "Le film est bon, mais peut-être que Marvel a trop compté sur le nom pour l’emmener plus haut que ce qu’il mérite."



Reste à savoir comment ce changement de plan va impacter le box office. Rendez-vous d'ici quelques semaines...