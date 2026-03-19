Captain Tsubasa 2 World Fighters : le gameplay sera plus stratégique et mise sur la profondeur de jeu

Bandai Namco Entertainment a lâché une nouvelle vidéo de gameplay de Captain Tsubasa 2 World Fighters, qui se veut conséquente (plus de 5 min tout de même) et dont le but est de montrer que le jeu ne se contente pas de montrer des tirs spectaculaires, mais sera plus intéressant. Fini de simplement courir vers le but et tirer, puisque chaque attaque, chaque dribble demandera de la réflexion. Et pour cela, c'est la mécanique de l’endurance qui va changer cette approche. Que vous soyez attaquant ou gardien, il ne suffit plus de balancer le ballon, il faut aussi gérer sa jauge, anticiper les mouvements de l’adversaire et décider du bon moment pour déclencher une Super Technique ou un Action Max. Ces dernières sont certes puissantes, mais risquées, car mal synchronisées, elles peuvent vous coûter un contre décisif. Les combos ont aussi été repensés dans cette suite, et enchaîner les passes comme les dribbles augmente la puissance de vos tirs et accélère leur charge. Et pour les gardiens, c’est aussi intéressant, avec six trajectoires directionnelles à anticiper.

La sortie de Captain Tsubasa 2 World Fighters est prévue pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam).



