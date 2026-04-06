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Starfield arrive sur PS5 et c'est l'acteur Keith David qui nous fait les présentations

Starfield arrive sur PS5 et c'est l'acteur Keith David qui nous fait les présentations

C’est demain que va sortir Starfield sur PS5, le genre d'événément impensable il y a encore 2 ans et que la communauté Xbox chérissait comme une oeuvre impossible à voir sur la machine concurrente. Et pourtant... C'est en effet un petit retournement de situation qui est en train de se produire, concernant celui qui a été longtemps présenté comme une vitrine Xbox après le rachat de Bethesda par Microsoft. Le jeu arrive le 7 avril 2026, avec une version vendue 50€, en même temps qu’un nouveau contenu narratif, intitulé “Terran Armada”, et une grosse mise à jour baptisée "Free Lanes". En gros, Bethesda profite de cette sortie PS5 pour enrichir le gameplay, tout en rappelant aux autres que le jeu n'a pas été abandonné.

Mais forcément, pour séduire le public PlayStation, le discours change un peu. Bethesda insiste à fond sur les spécificités de la manette DualSense. Les gâchettes adaptatives sont utilisées pour donner des sensations différentes selon les armes, la barre lumineuse réagit à l'état de santé du protagoniste ou à celui du vaisseau, et le haut-parleur balance les communications directement dans les mains. Rien de révolutionnaire si on a déjà joué sur PS5, mais ça fait le job pour donner l’impression d’une version pensée pour la console de Sony. Il y a aussi un petit bonus pour ceux qui possède la PlayStation 5 Pro, avec deux modes classiques : un mode qualité en 4K à 30fps, et un mode performance qui vise les 60fps. Les deux passent par la techno d’upscaling PSSR, même si Bethesda reste flou sur la version exacte utilisée.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 6 avril 2026
10:44


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Starfield

Jeu : Action/RPG
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Game Studios
6 Sept 2023
6 Sept 2023

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