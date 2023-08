Starfield : comme Sony, Microsoft sort des faceplates Xbox collector

Il se pourrait bien que Microsoft ait trouvé l'idée des faceplates de la PS5 intéressantes et ait décidé de dupliquer le concept pour sa Xbox Series X. En effet, le constructeur vient tout juste d'annoncer l'arrivée des wraps, une sorte d'enveloppe plastique qui permet d'habiller la machine aux couleurs d'un jeu en particulier. Le premier qui est d'ailleurs dévoilé n'est autre que Starfield, dont la date de sortie est prévue pour le 6 septembre prochain. Néanmoins, avant de mettre la main sur ces "wraps", il va falloir patienter jusqu'au 18 octobre, date de commercialisation de ces nouveaux accessoires. Vendus 49.99$ (le prix français n'est pas encore fixé), ces habillages ne sont pas des autocollants à coller sur la console, mais propose un système qui se fixe à une Xbox Series X grâce à un velcro auto-agrippant. L'enveloppe en plastique Starfield comprend des panneaux qui ressemblent à l'édition limitée de la manette Xbox Starfield et selon Monique Chatterjee, directrice principale de la conception chez Xbox, "les principaux composants internes de la console sont mis en évidence par le biais d'un panneau d'accès et de graphismes inspirés du jeu".

En plus de ce wrap Starfield, Microsoft vendra également deux motifs de camouflage à partir du 10 novembre, au prix de 44,99$ chacun, option grise ou une version "minérale" bleue, qui correspondent toutes deux aux contrôleurs Arctic et Mineral Camo existants. C'est la première fois que Microsoft propose des revêtements personnalisés pour une console Xbox après que le fabricant de la Xbox ait autorisé les propriétaires de consoles Xbox 360 à retirer la plaque frontale et à personnaliser leurs consoles. Mais ces nouveaux wraps signifient que vous n'avez pas besoin d'acheter une console en édition limitée pour obtenir un look personnalisé officiel, ce qui permettra à certains de faire quelques économies.