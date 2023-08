Starfield : un trailer en live-action pour ouvrir la conférence de la gamescom 2023

Alors qu'il est attendu pour le 6 septembre prochain et que l'ensemble de la presse et des créateurs de contenu ont recu le jeu il y a plusieurs jours, Starfield s'est permis d'ouvrir la conférence nocturne de la gamescom. Pour commencer, c'est le compositeur Inon Zur (qui a travaillé sur la licence Syberia d'ailleurs) qui a lancé les hostilités avec le thème principal qui a été joué en live au piano. L'occasion de se mettre dans l'ambiance spatial et de patienter jusqu'à l'arrivée du jeu. Une vidéo a également été postée, le live-action trailer, qui permet de constater que Bethesda Softworks a mis les moyens pour que tout le monde puisse savoir que le jeu arrive bientôt et qu'il est sans doute l'une des exclus les plus attendus de Xbox.