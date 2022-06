Starfield : Bethesda a lâché 15 min de gameplay, ça ressemble à Star Citizen et à No Man's Sky

Nombreux étaient les joueurs à avoir allumé un cierge pour que la conférence Xbox de ce soir nous présente enfin du gameplay de Starfield, et c'est Todd Howard en personne qui est venu en Messie présenter un jeu qui cristallise l'union entre Microsoft et Bethesda Softworks. La présentation a même été généreuse puisque c'est 15 min de gameplay et d'explications qu'on a pu voir, révélant à la fois l'univers qui nous attend, les combats en vue subjective, l'exploration avec la caméra dans le dos du personnage, quelques dialogues avec des PNJ et bien sûr tout ce qui nous attend dans l'espace, affrontement parmi les étoiles y compris. Evidemment, difficile de ne pas penser à Starfield, No Man's Sky, ou le compris Beyon Good & Evil 2 dont on a plus aucune nouvelle par ailleurs...On ne peut pas le nier, Starfield est un jeu ambitieux, et il l'est encore plus quand Todd Howard explique qu'il sera possible de se rendre sur n'importe quelle planète. D'ailleurs, pour explorer l'espace, il sera possible de customiser son vaisseau entièrement, tout comme son avatar qui pourra prendre le look et la carrure qu'on lui aura octroyés. Visuellement carré, quoiqu'un peu austère dans ses phases FPS dans des espaces confinés, le jeu semblait aussi avoir quelques soucis de frame-rate. Mais évidemment, le jeu est loin d'être terminé et les équipes de Bethesda travaillent dur pour que le jeu soit prêt pour 2023, nouvelle date de sortie, puisque le 11 novembre 2022 a été oublié.